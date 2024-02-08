　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

▲▼總統蔡英文發表農曆新年談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文發表農曆新年談話。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文8日小年夜發表8年任內最後一次農曆新年談話。蔡英文說，今年台灣順利完成了一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值，面對迎向國家發展的新開始，「我相信，只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家。」

蔡英文說，今天是小年夜，她要向所有海內外的國人同胞，以及世界各地過農曆新年的好朋友，拜個早年。

蔡英文表示，她要先感謝，全國的軍、警、消、海巡、醫護同仁，以及中油、台水、台電等國營事業的夥伴。謝謝各位，在春節連假期間，堅守崗位，維持社會的運作，而這次，是她擔任中華民國總統，8年任期的最後一次農曆新年談話。她要感謝所有國人同胞，過去的共同努力，讓台灣克服疫情等各項挑戰；面對快速變動的國際情勢，大家也團結打拚，站穩腳步，讓台灣走向世界。

蔡英文提到，在今年初，台灣順利完成了一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值，海內外的華人朋友，也將台灣堅持的民主價值，擴散到世界各地，共同促進全球的民主發展。

蔡英文表示，在迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始。她相信，只要大家繼續相互扶持，就能克服困難；只要大家繼續團結一心，就能守護國家。 新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界。她也要藉著這個機會，特別謝謝國際友人對台灣的重視和支持。 祝福大家，龍年行大運，「萬物興龍」，各行各業蓬勃發展，新年平安！

ET快訊
快訊／暴打陳沂　勸架男5萬元交保！
快訊／任內最後一次！　蔡英文發表春節談話
無印良品年收70億「沒發年終」！員工爆血汗內幕
過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載
年終突入帳！她超驚喜「被當狗也沒關係」
紅包數字不要8！包8000元犯禁忌　千萬別踩雷
鳳梨結婚登記完　立刻上交財產地契
返鄉一票難求　軍機出動！送70人回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

毛小孩也要過春節！　「蒸餃＋燒賣」新北動保處特製2年菜

落實柯文哲政策！張啓楷要替國營事業「健康檢查」　盼回饋嘉義故鄉

為韓國瑜春聯花2小時衝來台北！　原花200網購最後暖送獨居伯

小年夜探視央北類家庭贈紅包　侯友宜引諺語「養的功勞卡大天」

傳年後將到台中市政府任職　蔡壁如證實了：預計這天報到

擁有爸爸的愛何其榮幸！　施明德女兒小年夜憶亡父：願來日在死亡裡重逢

清查國內豬肉供應鏈　政院：已驗535件、僅中市樣本有驗出瘦肉精

立委挑國會辦公室「風水！有關係」　進駐前慎選寶地還要三柱清香祭天

2024立委10大人氣王出爐！　洪孟楷奪15.8萬張選票排名第一

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

毛小孩也要過春節！　「蒸餃＋燒賣」新北動保處特製2年菜

落實柯文哲政策！張啓楷要替國營事業「健康檢查」　盼回饋嘉義故鄉

為韓國瑜春聯花2小時衝來台北！　原花200網購最後暖送獨居伯

小年夜探視央北類家庭贈紅包　侯友宜引諺語「養的功勞卡大天」

傳年後將到台中市政府任職　蔡壁如證實了：預計這天報到

擁有爸爸的愛何其榮幸！　施明德女兒小年夜憶亡父：願來日在死亡裡重逢

清查國內豬肉供應鏈　政院：已驗535件、僅中市樣本有驗出瘦肉精

立委挑國會辦公室「風水！有關係」　進駐前慎選寶地還要三柱清香祭天

2024立委10大人氣王出爐！　洪孟楷奪15.8萬張選票排名第一

新「TOYOTA Corolla Cross」改款發表！新造型更搶眼　台灣今年見

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

「橘色髒毛球」路中央求救！他秒出手撈回一命　半年出現幸福變化

J級AV女優西村妮娜結婚了！親報喜「成為真正人妻」婚後繼續拍片

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

毛小孩也要過春節！　「蒸餃＋燒賣」新北動保處特製2年菜

年節大掃除愛注意　家居達人點出屋內「必丟三破」

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝　小心紅包錢飛了

盤點台灣6名精品品牌大使！許光漢FENDI時尚男友　張震帥拎GUCCI新包

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

政治熱門新聞

王必勝猛攻盧秀燕？媒體人脫口1原因

民眾黨團要王必勝下台

蔡政府停招赴陸旅遊團！業者嗆快收回禁團令　擬520上街抗議

2024立委10大人氣王出爐！　洪孟楷奪15.8萬張選票排名第一

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

蔡壁如將「決裂」柯文哲？　郭正亮斷言結局

柯文哲市府遭爆圖利「京華城」120億　監院揭內幕

王義川接掌政策會　賴清德給這任務

我友邦退群率達45.5%！江啟臣驚吐2國也不保

快訊／3百多件台糖肉片僅1件檢出瘦肉精　食安辦曝4可能污染源

傳年後將到台中市政府任職　蔡壁如證實了

王必勝遭打臉　周玉蔻：發言政治色彩濃厚自然被批判

嗆王必勝在演喜劇　徐巧芯：趕快下台就可以好好休息了

遭蘇起批管太多小事　馬英九笑稱聽聽就好：我格局一點都不小

更多熱門

相關新聞

南消之友會第一辦事處慰問 打火弟兄

南消之友會第一辦事處慰問 打火弟兄

台南市消防之友會第一辦事處，為感謝消防人員平時工作辛勞、經年累月的堅守崗位與付出，特8日由處長陳志宏偕同消防大隊長陳博文等一行人，至消防局第一大隊新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、東原、關嶺分隊實施春節慰問。

東埔一鄰聖歌隊　布農歌謠展演2／12、13登場

東埔一鄰聖歌隊　布農歌謠展演2／12、13登場

三叔過年祭祖揮刀！兒返家驚見父坐血泊中

三叔過年祭祖揮刀！兒返家驚見父坐血泊中

民航局啟動C-130運輸機飛金門

民航局啟動C-130運輸機飛金門

春節連假北海岸走春　金山警籲多利用替代道路

春節連假北海岸走春　金山警籲多利用替代道路

關鍵字：

春節

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面