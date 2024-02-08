任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

▲總統蔡英文發表農曆新年談話。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文8日小年夜發表8年任內最後一次農曆新年談話。蔡英文說，今年台灣順利完成了一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值，面對迎向國家發展的新開始，「我相信，只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家。」

蔡英文說，今天是小年夜，她要向所有海內外的國人同胞，以及世界各地過農曆新年的好朋友，拜個早年。



蔡英文表示，她要先感謝，全國的軍、警、消、海巡、醫護同仁，以及中油、台水、台電等國營事業的夥伴。謝謝各位，在春節連假期間，堅守崗位，維持社會的運作，而這次，是她擔任中華民國總統，8年任期的最後一次農曆新年談話。她要感謝所有國人同胞，過去的共同努力，讓台灣克服疫情等各項挑戰；面對快速變動的國際情勢，大家也團結打拚，站穩腳步，讓台灣走向世界。



蔡英文提到，在今年初，台灣順利完成了一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值，海內外的華人朋友，也將台灣堅持的民主價值，擴散到世界各地，共同促進全球的民主發展。



蔡英文表示，在迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始。她相信，只要大家繼續相互扶持，就能克服困難；只要大家繼續團結一心，就能守護國家。 新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界。她也要藉著這個機會，特別謝謝國際友人對台灣的重視和支持。 祝福大家，龍年行大運，「萬物興龍」，各行各業蓬勃發展，新年平安！