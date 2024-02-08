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殯葬大亨朱國榮逃亡5月「護照遭註銷」！　身揹6案棄保逃菲律賓

▲▼ 國寶集團總裁朱國榮逃亡。（圖／最高檢察署提供）

▲國寶集團總裁朱國榮逃亡，最高檢察署公布通緝照。（圖／最高檢察署提供）

記者吳銘峯、黃資真／台北報導

「殯葬大亨」國寶集團總裁朱國榮身陷炒股、內線交易等6項案件，竟於2023年9月棄保5億餘元潛逃出境，搭乘遊艇至菲律賓佬沃與家人會合，遭到通緝，最高檢察署於昨(7)日函請台北地檢署啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，北檢也立即發函外交部註銷廢止其護照。

最高檢察署說明，朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，卻棄保5億1700萬元外逃他國，目前已遭高院1案、北院4案，及北檢1案等6案發布通緝，因此於7日函請北檢依職權審查，朱已被法院判刑24年有期徒刑、未扣案犯罪所得2.1億元，犯罪情節重大。

北檢於同日啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事事務局註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署將函請調查局及刑事警察局儘速將朱國榮緝捕歸案。

檢察機關將持續清查外逃通緝犯，依「時」（時程：有罪判決確定）；「刑」（刑度：經宣告有期徒刑逾 6 月或更重之刑，且未為緩刑宣告）；「案」（重大案件：符合「檢察機關辦理重大刑事案件注意事項」第 2 點
之重大刑事案件【例如：強制性交致人於死罪；殺人罪；製造、運輸、販賣第一級毒品罪而數量達1千公克以上者等罪】，或「檢察機關辦理重大經濟犯罪案件注意事項」第2點所列之重大經濟犯罪案件【例如：偽造貨幣罪、證交法內線交易罪、非常規交易罪等】）；「逃」（外逃：尚未執行或執行未畢，且經通緝並外逃者），4項審查標準，發函外交部領事事務局廢止註銷外逃通緝犯護照，確保偵審結果，落實刑罰執行，維護司法威信。

▲▼ 國寶集團總裁朱國榮逃亡。（圖／最高檢察署提供）

▲高檢署公布國寶集團總裁朱國榮的通緝照。（圖／最高檢察署提供）

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