防逃機制漏洞多　無罰則+不註銷護照「傻子才不跑」

▲國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者吳銘峯攝）

記者張君豪／台北報導

2022年國寶集團總裁朱國榮涉及股市內線交易，卻在最高院判決前夕棄保潛逃，雖然損失新台幣5億元保金卻免身陷囹圄。高院之前裁定朱國榮需在每晚19時到居住地北市信義區三張所報到，朱最後一次報到是在2023年9月7日15時，但轄區三張所卻在12日23時才發現朱放棄報到潛逃，延遲5天之久，雖然信義警分局第一時間祭出行政處分，把所長、值日巡佐核記申誡，事後三張犁派出所長陳韋勳也因此遭拔除主管職位。警方抱怨院檢長期以《刑事訴訟法》101-2條限制住居防逃規定，把「指定報到機關」限縮成警察機關，等同變相把防逃責任轉嫁給警方。

全國檢警對於台灣現行要犯防逃機制感到「無奈」，不少警界人士指出，警察職責便是在逮捕犯罪者、維護地區治安，但我國現行法律訴訟流程，從法院判刑定讞到檢方執行入監前，「特別保留了一個空窗期給罪犯逃亡」，且期間也沒有註銷罪犯的護照等防逃措施，逃亡被逮捕歸案也不會額外增加刑期，或者註銷保釋條件等強制處分，基於犯嫌逃避司法追訴的人性面：「能逃的當然趕快逃」，「沒逃的布是因為不想逃、是因為沒有能力逃」。

總攬台灣近20年的社會案件犯罪史上，包含伍澤元、劉松藩、朱安雄、羅福助、何智輝、陳由豪、曾正仁、萬眾、陳武雄、秦庠鈺、吳健保，包含知名的涉貪政治人物、掏空民眾血汗錢的金融大鱷、或者犯下社會矚目重案的要犯，幾乎無一例外的潛逃國外，基層檢警只是無奈的努力抓人歸案，大咖要犯屢屢潛逃的「捉放曹」爛戲不斷在台灣社會真實上演，司法界屢屢對外宣稱要改變民眾對司法「有錢判生無錢判死」的既定不公正形象，卻不知連基本的罪刑法定制度都無法履行，這叫一般市井小民如何相信，政府執法嚴正無私？



▲國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，他的妹妹朱佩瑜以具保人身分到台北地院出庭，聲稱不知哥哥下落。（圖／記者黃哲民攝）

根據警政署統計資料，光是2008-2018年10年期間，全台地檢署、法院要求被告到派出所報「防逃」處分案件就高達8861案，另外根據司法院公開資料，台灣近10年間就有7069名被告在審理期間逃亡，兩份資料比較就可發現光憑警察機關監督報到制度，並無法防止被告潛逃。



慶富造船弊案向官股銀行團聯貸超過205億元、金管會2018年5月調查報告，認定慶富集團授信案讓公股銀行損失近150億元，涉案少東陳偉志遭限制住居後，無端失蹤超過17天，不僅警員未回報，法院也沒跟警方複查就讓陳男潛逃出國；2018年在全台偽造降血脂藥「冠脂妥」主嫌潘駿達落網被限制住居後，到新北市居住地派出所報到居然被問「你來幹甚麼？」潘嫌連續去警局報到，發現派出所居然沒他限制住居列管資料，隨即潛逃下落不明，經調查才發現該分局偵查隊居然未將限制住居公文通報派出所列管。



台灣現行對於犯嫌「指定機關報到」制度充滿漏洞，加上棄保潛逃不增額外罪名刑期，也不影響日後到案的保釋、外役監服役申請資格，更扯的是犯嫌判刑定讞後，到執行入監期間可能有數周到數個月的等待空窗期，加上護照、旅遊證件並不會被註銷，台灣政府管理待入監罪犯的寬容制度，等同宣告這些重刑犯「傻了才不跑」，無形中政府的司法威信斲喪待盡，誰還願意相信法律審判是公平人人平等的？

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