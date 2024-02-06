美公司派駐台灣拓展影音業務　神鬼男吞200萬美元還抖內直播主

▲駱姓男子涉嫌以假合約等方式，向美國母公司請款200多萬美元，全部侵占入己。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

駱姓男子受美國公司委託，來台灣設點拓展業務，卻從2016年到2018年間，多次以假合約向母公司請款，累計達200多萬美元(約台幣6000多萬元)，始終拿不出相對應的業績表現，母公司查帳發現錢都被駱男私吞，有部分還拿去抖內《17》直播主，事後雙方達成和解，台北地檢署6日依侵占罪給予緩起訴，條件是繳庫100萬元。

駱男是受美國家庭影音整合公私JOY HOME委託，在台開設「皆喜有限公司」當據點，準備拓展亞太地區的家庭影音市場，駱男在2016年間登記設立公司，並找陳姓男子擔任登記負責人，接著由台美兩地跑的駱男，以需要設備等理由，向母公司請款挹注營運。

可是皆喜公司一直到2018年底，仍沒有營業收入，美國母公司好奇先前投資成效，追查發現錢根本沒有拿去購買設備，憤而提告詐欺，皆喜公司的陳姓負責人到案坦承，協助駱男製造假合約，佯稱有接到訂單，總公司的錢一進到皆喜，就被轉到駱男個人和相關親友帳戶。

台北地檢署2022年完成首波偵查，發現母公司的資金會不定期轉匯給1名女子帳戶，該女子自稱是駱男女友，不知道錢的來源，另外，駱男還會把贓款斗內給《17》直播主，不過因駱男人在美國，因此檢察官先對駱男發布通緝，另依詐欺、偽造文書罪，處分陳姓男子緩起訴1年、繳庫10萬元。

直到2023年間，不知道自己惹上官司的駱男返台，一落地就在機場被航警逮捕移送，駱男坦承犯行，並與母公司商談和解，履行相關賠償責任後，獲檢察官給予緩起訴處分，處分期間1年，但除了把侵吞款項還給公司外，還要繳庫100萬元。