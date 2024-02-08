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聯合國秘書長：世界進入混亂時代　安理會深陷「危險分裂」

▲▼聯合國祕書長安東尼歐·古特瑞斯(António Guterres)。（圖／路透）

▲聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）稱，冷戰期間的完善機制正在消失，安理會陷入分裂。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）7日在聯合國大會（UN General Assembly）上警告，世界正在進入一個「混亂時代」，因為安理會在以色列與哈瑪斯的戰爭等重大議題上，陷入嚴重分歧。他表示，如今聯合國安理會正處於最糟糕的一次內部分裂，比過去更加嚴重，也更「危險」。

根據半島電視台報導，古特瑞斯提到，對於以色列表示將在加薩南部城市拉法（Rafah）集中軍事襲擊一事，他感到「特別震驚」，「這樣的行動將急遽地加劇早已發生的人道危機夢魘，並且帶來難以估量的區域情勢後果。」他說，「現在該是立即實施人道主義停火和無條件釋放所有人質的時候了。」

古特瑞斯表示，「聯合國安全理事會──解決全球和平問題的主要平台──由於地緣政治分歧而陷入僵局。」他說，「這不是安理會第一次分裂，但這是最糟糕的一次，如今功能失調更加嚴重，也更危險。」

古特瑞斯認為，曾經在冷戰期間透過「完善的機制有助於管理超級大國關係」，但如今已經不同，「在當今的多極世界」這些機制已經不復存在。他警告，「我們的世界正進入混亂時代……一個危險且不可預測的不受控局面，而罪行完全不受懲罰。」

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