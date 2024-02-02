北市1周2起搶案！士林夜市知名豆干店遭劫　2案搶匪還在逃

記者黃宥寧／台北報導

北市士林夜市昨（1日）發生搶案！1名年約3、40歲男子到知名豆干攤販店，趁老闆不注意之際，直接搶走攤車上現金，隨即跳上機車逃逸，店家嚇壞報警，轄區派出所也調閱監視器追通中。然而，這也是士林區短短1週內發生第2起搶案，上月31日也有家護膚店遭男顧客持刀抵脖要求美容師「把錢拿出來」，該名嫌犯仍未到案。

▲士林夜市知名豆干店遭嫌犯搶走營業額。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據警方表示，本月1日晚間22時許，接獲士林夜市攤販疑遭人拿取財物，隨即通報文林派出所派遣線上警力到場，查犯嫌疑趁攤商不注意時趁機拿取攤車上營業額，經旁人提醒該攤商，他們才赫然發現被搶。

對此，士林警分局表示已成立專案小組，積極調閱監視器查找犯嫌，目前已鎖定犯嫌身分，全力查緝中。

年關將近，民眾要多注意！上月30日美崙街一家連鎖護膚店，1名男客消費後，不僅未付3000元課程費，反而掏出刀抵在25歲邱姓美容師脖子上，讓美容師事後發文說：「真的沒想過這種事情會發生在自己身上」、「作完臉不付錢還要搶錢」、「事後想想根本是預謀犯案，誰會身上攜帶刀子，現在打這段文手還在發抖」。

該名男子犯後隨即逃逸現場，警方據影像已鎖定犯嫌，至今尚未追查到人；然而，這也是士林區短短1週內發生第2起重大刑案。