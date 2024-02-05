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吊照拒酒測挨罰18.9萬！彰化分署查封住處　家人一原因秒繳清

▲騎士吊照又拒酒測挨罰18.9萬元遭到彰化分署查封住家。（圖／彰化分署提供）

▲騎士吊照又拒酒測挨罰18.9萬元遭彰化分署查封住家，家人隨即繳清罰款。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導，

彰化縣溪湖鎮1名30多歲的周姓騎士，駕駛執照已被吊銷，又拒絕酒測，經彰化監理站分別裁罰9,000元及18萬元，收到處分書後又置之不理，彰化分署扣押周男名下家產，查封當日，周男的家人怕驚動年近90歲的爺爺，原想分期繳納也不要了，當場用郵政匯票一次全額繳清罰款。

彰化分署表示，分署人員先打電話聯繫周男，周男說會處理卻仍遲遲未繳納，他名下除現住房地外，也沒有其它可供強制執行的財產，為遏止酒駕歪風，執行人員仍發文囑託溪湖地政事務所就其名下不動產為查封登記。

▲騎士吊照又拒酒測挨罰18.9萬元遭到彰化分署查封住家。（圖／彰化分署提供）

彰化分署說，周男家屬一度電洽彰化分署承辦人員表示願分3期繳納，於現場指界當日，執行人員剛抵達周男家，其家屬即提出18萬9,100元的郵政匯票(含執行必要費用)代義務人全額繳清罰鍰，表示周男沒有固定職業，也不在家，屋內還有老爺爺在休息，希望不要驚擾到老人家，執行人員隨即發文塗銷不動產查封登記。

彰化分署呼籲民眾，無照駕駛及酒駕，都是害人害己的行為，民眾切勿以身試法，彰化分署對於是類案件絕對從嚴從速強力執行，義務人應主動從速繳納罰鍰，勿再心存僥倖，給社會大眾一條平安回家的路。

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