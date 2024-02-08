電視購物過年祭好康　抽機票、E幣等大獎，總額近百萬！

▲東森購物電視通路在過年期間推出「龍華富貴迎好運」特別節目。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

農曆春節到，東森購物電視通路在過年期間推出「龍華富貴迎好運」抽獎活動，即日起至2/14（三）凡在電視通路消費任1件商品，即可參加抽紅包，2/12（一）～2/15（四）每天晚上6點東森購物47台現場準時開獎，不限航點機票、E幣等大獎等你抽，最大獎將送出一名美加歐澳雙人來回機票，以及三名亞洲雙人來回機票，另外還有E幣等獎項，總獎額近百萬元。



今年新春7天連續假期，東森購物電視通路推出七檔「一日限定」特價商品，每晚20:00、00:00東森購物47台準時開搶。2/8（四）小年夜「台酒無敵金裝青春露」原價2,780元，特價2,280元；2/9（五）除夕「TJP金龍開運內衣」原價2,480元，特價1,688元，現省792元；2/10（六）初一出遊必備的「曾國城代言甘味人生鍵力膠原EX敏捷」全面補給關鍵營養，原價3,980元，特價2,980元，現省1000元。

▲東森購物新春期間特別推出限時搶購及ESV新春限定商品，每晚20:00、00:00東森購物47台準時開搶，2/10(六)初一出遊必備的「曾國城代言甘味人生鍵力膠原EX敏捷」全面補給關鍵營養，搶到現省千元。

2/11（日）初二「PP石墨烯電晶體智能修復背心」原價6,360元，特價4,888元，現省1,472元；過年大吃大喝，2/12（一）初三推薦來杯「日本Fine工藤醫師新綠茶咖啡」加強能量燃燒，原價2,228元，特價1,480元，現省700元；2/13（二）初四「趣採蜜米其林３星冬蜜」，原價1,680元，特價1,428元；2/14（三）初五「雅詩蘭黛特潤龍華富貴全球限量組」市價13,572元，特價5,888元。

此外，東森購物電視通路還推出「刷倉」活動，PP石墨烯首度推出福袋組，只要市價3,888元起，內衣、褲子等商品，通通下殺1折起； 英國潮牌KANGOL推出新春特價，機能外套、T恤、還有女神鞋最低799元起，讓你買到賺到。