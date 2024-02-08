落實柯文哲政策！張啓楷要替國營事業「健康檢查」　盼回饋嘉義故鄉

▲立委張啓楷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

將「財政紀律」掛在嘴邊的台灣民眾黨主席柯文哲，過去屢次批評民進黨政府前瞻計畫變「錢沾」，也質疑蔡政府為了達到收支平衡，將特別預算常態化，進而債留子孫；而柯文哲也找來了資深媒體人「預算專家」張啓楷擔任不分區立委，身為嘉義子弟的張啓楷說，自己的任務就是進入國會監督財政紀律、向國營事業「總體檢」，另一個則是「回饋故鄉」。

其實柯文哲與張啓楷早早認識，媒體人出身的張啓楷回想柯文哲2014年要競選台北市長前，第一次上媒體政論節目專訪，當時他就擔任節目主持人，並談及愛滋病器官移植案；有來賓詢問柯要不要加入民進黨，柯文哲思考了一下後說「沒有要加入」，並揚言「你給我一點時間，我一定打敗這兩大黨！」當時在場來賓都笑了，連張啓楷都忍不住摀著嘴巴偷笑。

「當時大家真的覺得他口氣好大！」張啓楷說，想不到隔了一年，柯文哲真的奇蹟當選了台北市長，日後柯也前前後後接受他的專訪至少10幾次以上，且「算得上是一位很好的來賓」，兩人可以很有默契的暢所欲言，私下碰面也會聊聊重要國家大事。

▲柯文哲首場「廟口開講」選在台中大甲站，找來張啓楷擔任主持人。（圖／民眾黨台中市黨部提供）

張啓楷提及，自己於2023年5、6月再與柯文哲見面時，發現柯團隊比較沒有陸軍，進而協助「廟口開講」計畫，第一場就辦在台中，並由他接下主持一職，當時現場人數為1、2000人左右，找一些媒體人上台講話，最終再留20分鐘給柯文哲與民眾問答，拉近與選民之間的距離，之後又陸續舉辦大大小小場廟口開講，現場觀眾數也開始直線成長，柯文哲再於活動中宣傳政見，結合本來就具有優勢的空戰。

張啓楷本來就是資深媒體人，1987年開始擔任跑立法院的國會記者，甚至比1992年才當選立委的民進黨柯建銘還要早在立院；而張啓楷也於該年開始鑽研總預算相關議題，並監督政府開源節流問題，跑了立法院約8年之後，在蕭萬長1997年左右擔任行政院長期間，開始改跑行政院新聞，但仍長期追蹤總預算，並前後出了3本書籍，可說是「預算專家」。

「我進入立法院很重要的任務，就是要落實阿北（柯文哲）長期重視的財經政策。」張啓楷此次進入立法院，身份從記者轉變成立法委員，第一會期選擇加入經濟委員會，張啓楷說，因為很多國營事業亂舉債、發生弊案，例如早期台電、中油都在賺錢，可以回繳好幾十億給國庫，然而近幾年「金雞母卻變敗家子」，導致政府還要補錢進去，「這牽扯到很廣的範圍，所以我進入立法院，要開始總體檢所有國營事業，『健康檢查』為何虧這麼多錢。」

▲民眾黨主席柯文哲、立委張啓楷。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

2024總統、立委選舉期間，由於張啓楷為嘉義人，競選口號則為「阿北要過濁水溪，嘉義要有不分區」；而隨著選舉落幕後，柯文哲開始替8名立委劃分「責任區」，張啓楷被分配到彰化、嘉義、雲林縣市，除了要在立院監督財政經濟以外，還被賦予「替民眾黨開拓濁水溪以南的更多票源」任務。

「人的年紀越大，越來越想念故鄉。」張啓楷表示，自己無論是選舉前或後，只要假日有空檔的話，就會回到嘉義故鄉演講，也會盡可能到彰化、雲林，這期間觀察到諸多民眾已「人心思變」，不只是對民進黨貪腐感到厭惡，年輕人也開始希望有股改革向上的力量，很多在地鄉親會努力消化柯文哲的政見，自掏腰包做成文宣品，發給在地的中老年人。

另外，張啓楷說，自己回到故鄉與企業界人士見面時，好幾家企業都喊著要到第三地設廠，因為擔心兩岸關係緊張，倘若又發生比2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時的中共環繞台灣軍演情形，恐怕會損失很多錢，「兩岸穩定才有好的經濟發展。」儘管兩岸不一定會發生戰爭，眼看民進黨總統當選人賴清德即將上任，應鼓勵兩岸要對話交流，這樣經濟發展才比較有前景。

張啓楷也認為，經濟部的紓困專案應積極輔導產業升級，許多低薪問題其實是因為產業沒有升級，自己加入立法院後，就是要替國營事業總體檢、改善政府財政狀況，不要債留子孫，還要思考如何幫助中小企業度過難關，照顧台灣民眾，也是回饋故鄉。