苗栗走春　獅潭協雲宮+妙音淨苑...調養身心兼賞櫻

▲苗栗公館鄉、獅潭鄉交界的協雲宮海拔約600公尺，周邊種植3000多棵櫻花，每年新春都是苗栗縣熱門的賞櫻勝地。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

今年春節年假期間剛好遇上櫻花季，苗栗縣獅潭鄉有兩處賞櫻花的熱點，分別是獅潭鄉和公館鄉交界的「協雲宮」和蓮台山的「妙音淨苑」，這2處都是鄰近寺廟的櫻花秘境，兩地相距只要30分鐘車程，一次就能解鎖2處櫻花美景，最適合新年走春的安排。

「協雲宮」海拔約600公尺，周邊種植3000多棵櫻花，以山櫻花為主，加上少數的八重櫻和吉野櫻，每年新春都是苗栗縣熱門的賞櫻勝地，櫻花盛開期間山坡放眼望去一片粉紅櫻景超吸引人，如果氣候配合適當，清晨或傍晚廟前凹處會有雲霧，就會出現雲海、櫻花同框的畫面，變化莫測的美景讓人嘆為觀止。

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▲協雲宮設有5個免費停車場，停車相當方便，除了賞櫻花外，可以順道到廟裡拜拜求平安。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

「協雲宮」主祀觀世音菩薩，可以從公館鄉大坑村行修寺和獅潭鄉台3線2個路徑前往，道路路幅不寬、路況一般，設有5個免費停車場，停車相當方便，除了賞櫻花外，可以順道到廟裡拜拜求平安，廟旁邊也有一些攤販販售各式美食，遊客可以坐在櫻花樹下吃東西，聊天、賞櫻超愜意，是最適合走春、祈福加賞櫻的安排。

另外，同樣位在獅潭鄉蓮臺山的「妙音淨苑」是環境清幽的佛門聖地，苑內種有6種不同品種櫻花，包括山櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等，搭配佛門寺廟風格建築相當愜意，昭和櫻盛開時，延綿百公尺的櫻花林道，一片粉色花海，會讓人心情沈澱下來，感受寺苑的幽靜與莊嚴。

▲▼獅潭鄉蓮臺山的「妙音淨苑」是環境清幽的佛門聖地，苑內種有6種不同品種櫻花，包括山櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等，搭配佛門寺廟風格建築相當愜意。（圖／記者蔡文淵攝）



「妙音淨苑」距「協雲宮」15公里，約30分鐘車程，新春期間走春、賞櫻，可以一起安排前往。