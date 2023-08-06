苗栗山區1家5口陳屍車內「排除他殺」　檢方將解剖追死因

▲苗栗獅潭山區發現1家5口陳屍車內，苗栗地檢署檢察官6日下午相驗後排除他殺，將擇期解剖確認死因。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉今傳出人倫慘劇，原住在大湖鄉、年後才遷到桃園的31歲傅男、26歲巫妻與7歲、4歲兩個女兒、以及5歲的兒子一家五口陳屍在黑色轎車內，下午苗栗地檢署檢察官相驗完畢，初步排出他殺，將擇期解剖，進一步確認死因。

獅潭鄉有民眾今上午6時許上山準備採竹筍，意外發現一輛黑色轎車停在農路上擋住去路，靠近時還聞到濃烈惡臭，因此立即打電話報警。警方獲報到場後立即破窗，發現車內有5人均已死亡，且遺體腐爛難以辨認，研判已經死亡5天以上。

警方調查，車內5名死者為一家5口，父母坐在前座、而3個稚齡子女則陳屍在後座。家屬獲報後趕抵現場，初步清查表示，傅男是苗栗大湖人，婚後與巫女育有3個孩子，平時擔任聯結車司機，今年農曆春節後，傅男才帶著子女遷居桃園租屋。

下午苗栗地檢署吳珈維檢察官率同法醫至苗栗市永泰葬儀社執行相驗，下午5點半左右相驗完畢，檢察官根據現場遺留跡證，初步研判應無他殺之嫌，但仍將擇期解剖，進一步確認死因。

苗栗地檢也嚴正呼籲，幼年子女並非家長個人財產，非家長因任何緣由得予生殺予奪。刻意剝奪子女性命，為法治人倫所不許。面對此類案件，即屬人倫悲劇，苗栗地檢署仍將視為重大刑案，嚴正偵辦。

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