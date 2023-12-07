產業道路太陡...貨車載怪手翻覆　壓破油管起火燃燒2人驚逃

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉昨(6日)發生載運怪手貨車翻覆起火意外，一台載運怪手的貨車行經獅潭鄉新店村大東勢山區產業道路，疑似坡度太陡、天雨路滑，貨車打滑後翻覆，怪手壓破油管後起火，消防隊獲報及時撲滅火勢，沒有造成人員傷亡，事故原因警方還在調查。



▲苗栗縣獅潭鄉山區載運怪手貨車翻覆，怪手壓破油管後起火，消防隊獲報及時撲滅火勢，沒有人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

昨天上午8點左右，苗栗縣消防局接獲報案，立即派遣獅潭消防分隊出動2輛消防水箱車，3名消防人員並呼叫5名義消到場處理。

消防人員到達現場後，發現大貨車翻覆起火燃燒並波及到後方小貨車，所幸2名司機及時逃出，消防人員隨即出一水線將火勢撲滅，無人員受傷。

據了解，這起事故是載運怪手的大貨上坡時，疑似下雨天水泥路面濕滑，貨車猛加油門後突然熄火，剎車失效倒退嚕，翻覆在產業道路旁，還波及後方同行一輛小貨車，車上載的怪手壓破油管，漏油接觸高熱排氣管後起火，所幸沒有人員傷亡，詳細事故因警方還要調查。

警消呼籲，行駛山區道路，應注意山區路況，並且利用低速檔爬坡，避免突然引擎熄火出現煞車困難，隨車也應該備有車用滅火器，才能及時處理類似的意外。