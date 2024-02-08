高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝　小心紅包錢飛了

▲高雄新增6處「科技執法」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

小心荷包！高雄市警局為降低交通事故，在鳳山、苓雅及三民區新增6處科技執法設備，主要以闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛，及不停讓行人為主要取締項目。6處設備自2月1日將正式啟用並開罰，取締違規闖紅燈、紅燈越線或未依規定兩段式左轉者，將依道路交通管理處罰條例第53條、60條或48條規定處罰，罰鍰分別為1,800、900或600元起跳。

統計近1年來，高雄市鳳山區鳳松路/經武路、五甲一路/凱旋路、苓雅區武營路/三多一路、中正一路/大順三路、三民區大中一路/鼎中路等5處路口發生交通事故201件、111人傷，顯見防範該5處路口交通事故已刻不容緩。

高雄市警局為降低交通事故措施，採用科技執法設備監控路口，督促用路人遵守交通規則；另外三民區建工路/大昌二路口因緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，也運用科技執法設備來保障行人路權。

▲高雄新增6處「科技執法」，2／1正式啟用開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

去年高雄市警局已陸續建置完成科技執法設備，計有鳳山、苓雅、三民區等6處，地點暨取締項目如下：

1. 鳳山區鳳松路/經武路口（北向南)）。取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

2. 鳳山區五甲一路/凱旋路口（南向北）。取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

3. 苓雅區武營路/三多一路（北向南）。取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

4. 苓雅區中正一路/大順三路（西向東）。取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

5. 三民區大中一路/鼎中路（東向西）。取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

6. 三民區建工路/大昌二路（東轉北、西轉南）。取締項目：不停讓行人。

警方表示，新增6處路口科技執法設備，採用AI人工智慧影像分析，自動辨識違規行為，以闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛及不停讓行人等為主要取締項目，自今年1月25日至1月31日為宣導期， 2月1日起正式啟用。取締違規闖紅燈、紅燈越線或未依規定兩段式左轉者，將依道路交通管理處罰條例第53條、60條或48條規定處罰，罰鍰分別為1,800、900或600元起跳。

警察局局長林炎田提醒用路人，科技執法設置目的在於防制交通事故發生，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，以確保自己與他人生命財產安全。