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飛日本「預先審查」通關省2小時！2月新制明上路　高中職學費全免

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場明起實施「台日機場入境事先確認」作業，可縮短抵日後通關時間。（資料照／記者彭懷玉攝）

生活中心／綜合報導

明天2月1日有許多新制上路，包括桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，明起前往日本特定機場旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，縮短抵日後通關時間；此外，2月起也擴大高中職免學費的範圍，達到公私立高中職全面免學費。《ETtoday新聞雲》整理2月新制懶人包，帶讀者一次掌握最新規定。

【赴日航班預先審查】

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桃園機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，2月1日起至29日，前往日本特定機場旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，縮短抵日後通關審查作業時間，以大阪關西機場為例，最多可省1到2小時，估近6千名旅客受惠。►點這裡看更多

▲▼因應春節赴日旅遊高峰，日本出入國在留管理廳在桃園機場實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃機）

▲日本出入國在留管理廳在桃園機場實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃機提供）

【高中職全面免學費】

原先高中職免學費政策，尚未將就讀普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得總額超過148萬元的高中職學生納入全額補助對象。為減輕學生家庭經濟負擔及兼顧受教育權益均等，2月起擴大高中職全免學費的範圍，新增納入普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得超過148萬元的學生，預估受益人數約11.3萬人，達到公私立高中職全面免學費。►點這裡看更多

【私立大專學費補助】

私立大專校院學雜費減免政策2月上路，每學年減免新台幣3.5萬元；另針對經濟弱勢學生加碼補助，家庭年所得90萬元以下的學生可申請「大專校院弱勢學生助學計畫」，家庭年所得70至90萬元的學生，定額減免學雜費1.5萬元；家庭年所得在70萬元以下者，定額減免學雜費2萬元，意即每年最高可減免學雜費5.5萬元。►點這裡看更多

▲▼教育部宣布補助私校3.5萬元，拉近公私立學校學雜費差距。（圖／教育部提供）

▲教育部拉近公私立學校學雜費差距。（圖／教育部提供）

【大專學生宿舍補貼】

教育部「大專校院學生校內住宿補貼」2月起實施，補貼公私立大專校院入住學校宿舍的學生以每名每學期5000元為原則，住宿生如屬於低收入戶或中低收入戶家庭者每名每學期補貼額度則以7000元為原則；方案實施後將有27.5萬名校內住宿學生獲得補貼，每年投入28億元，將由內政部住宅基金支應。►點這裡看更多

▲▼台師大歷年來投入最多工程經費的公館校區學二舍落成，從規劃到完工歷時8年，釋出3千床位提升住宿率，圖為四人雅房。（圖／台師大提供）

▲教育部「大專校院學生校內住宿補貼」2月起實施。（資料照／台師大提供）

【陸生納入全民健保】

中國大陸學位生於2月1日納入健保，陸委會表示，可納保陸生的名冊已完成造冊，並將名冊交給校方，未來陸生跟所有境外學生享受一致的健保待遇，也會獲發健保卡。►點這裡看更多

【健保給付11款新藥】

根據中央健保署最新藥物共擬會議結果，總計新增11項新藥、7項藥品擴增給付規定，總共挹注藥費57億元，預估超過1萬4554名病友受惠。其中新藥部分，癌症新藥用於治療早期乳癌、晚期或轉移性三陰性乳癌等多種不同癌別，預計於2月1日起陸續生效。►點這裡看更多

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中國大陸學位生於2月1日納入健保。（資料照／記者呂佳賢攝）

【猴痘改名「M痘」】

疾病管制署公告，2月1日修正第二類法定傳染病「猴痘」中文名稱為「M痘」。疾管署副署長羅一鈞表示，這是跟進國際作法，為避免名稱造成對疾病傳染源的誤解和污名化。►點這裡看更多

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲疾管署修正第二類傳染病「猴痘」名稱為「M痘」。（資料照／達志影像／美聯社）

【基隆抓改裝噪音車】

基隆市率先全國加重處分改裝噪音車，2月1日起，於基隆市使用未認證排氣管之車輛或任意變更經主管機關噪音檢驗合格排氣管之車輛，行駛於道路致妨害安寧，罰鍰6000元起跳；於夜間時段（晚上11時至上午7時）違反者加倍裁處1萬2000元，並請車主立即改善；未遵行者，按次處罰，單次最高可處3萬元罰鍰。►點這裡看更多

▲基隆市率全國之先　2／1取締改裝噪音車6000元起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市2月1日取締改裝噪音車，罰鍰6000元起跳。（圖／記者郭世賢翻攝）

【桃園推電輔車租借】

桃園市政府交通局表示，多元化運具服務一直是市府致力的目標，新系統租賃服務不僅有YouBike2.0一般車型可以租借，還率先於北北桃地區推出電輔車YouBike2.0E車型投入服務，讓民眾就自身需要（體力、騎乘距離、騎乘環境等）選擇需求車型，自2月1日起將投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借。►點這裡看更多

▲桃園YouBike2.0E電輔車服務

▲桃園YouBike2.0E電輔車服務。（圖／桃園市交通局提供）

【高雄新增科技執法】

高雄市警局為降低交通事故，在鳳山、苓雅及三民區新增6處科技執法設備，主要以闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛，及不停讓行人為主要取締項目。6處設備自1月25日起至1月31日為宣導期，2月1日將正式啟用並開罰。►點這裡看更多

▲▼高雄新增6處「科技執法」設置地點曝光，2／1正式啟用開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄新增6處「科技執法」。（圖／記者賴文萱翻攝）

ET快訊
「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團
Fed今年首次會議登場　美股漲133點改寫新高、台積電ADR

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關鍵字：

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