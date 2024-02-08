星雲法師圓寂滿1年！平安燈法會啟動　佛光山：雲水自在祥和歡喜

▲▼佛光山為迎接2024春節到來，於2月10日至3月9日舉辦「春節平安燈法會」活動，其中還有長20公尺的「飛龍」將和主燈「鳳凰展翅」相映成影，締造「龍鳳呈祥」的意象。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

佛光山為迎接2024春節到來，常務副住持慧傳法師宣布「佛光山2024年春節平安燈法會」以佛光山開山祖師星雲大師新春賀辭「雲水自在‧祥和歡喜」為主軸，2月10日至3月9日展出，有平安燈等活動，特別的還有長20公尺的「飛龍」將和主燈「鳳凰展翅」相映成影，締造「龍鳳呈祥」的意象。

慧傳法師、慈善院院長依來法師、佛陀紀念館館長如常法師在法寶堂主持記者會，宣布平安燈法會自農曆正月初一至廿九日舉行，並宣布今年活動的四大主題，盛情邀請民眾闔家走春賞燈，還有全攻略導覽路線，盼大家在新年的開始走春，以充滿法喜的心迎接龍年到來。

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慧傳法師表示，今年的主題是「雲水自在‧祥和歡喜」，亮點除了有信眾供養百萬盞的 平安燈、遙控飛龍的花燈象徵龍鳳呈祥以外，更有來自佛光山全球各道場信眾彩繪的燈籠隧道、燈籠海點綴全山，讓民眾感受光耀無限及平安燈籠映照，讓民眾於新的一年光明幸福，還有無盡的法樂。

而每年備受好評的高空無人機展演在大雄寶殿前，將呈現大師開創佛光山及弘法五大洲的歷程，藉以緬懷大師創建佛光山的慈心悲願。另一亮點還有在如來殿廣場以自行車動力發電的花燈，象徵追隨星雲大師早年弘法的足跡，讓大眾以一步一腳印的踩踏方式來與星雲大師接心。

更特別的是呼應龍年的到來，會有一條長20公尺，以遙控飛機動力的「祥龍獻瑞」，與曼陀羅園的主燈-「鳳凰展翅呈吉祥」相對應，呈現龍飛鳳舞、飛龍獻瑞的吉祥意境。

「佛光山2024年春節平安燈法會」的四大主題分別是「雲水自在樂融融」、「祥和歡喜遍五洲」、「藝文科技入法海」、「時蔬百味品食尚」，融和了傳統的迎春習俗與現代的科技動感。有花燈、殿堂祈福、叩平安鐘、花車遊行、展演節目、美味蔬食等，還有熱門景點、美食、燈會、藝文、景點打卡等，多種「沉浸式走春」的攻略及路線，適合親子、情侶、文青、網紅及美食達人遊賞。

佛陀紀念館館長如常法師推薦佛館敦煌特展，而最應景的新春祈福可以在石窟中找到「散財觀音」，祈願觀音賜福平安、財寶廣進，也歡迎民眾於2月12日（農曆正月初三）下午3時穿著古裝遊敦煌石窟，可獲得精美紀念品及祈福卡。最受歡迎的光照大千祈福活動，從大年初一到2月23日（農曆正月十四日）都有展演，而大覺堂安排「龍騰雲影舞藝獅」表演，採索票方式進場，歡迎全家觀賞。

慈善院院長依來法師介紹三好嘉年華花車遊行，是慈善院院童的手做成品，這項新春花車遊行已經延續38年，佛光山用歡喜心供養大眾，呈現過年的熱鬧和燦爛，還有才藝舞蹈表演等，就是要讓大眾心靈開闊、歡喜迎春，遊行隊伍從福慧家園、菩提路經藏經樓到佛陀紀念館，歡迎民眾夾道欣賞同樂。