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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

食藥署打臉王必勝　周玉蔻：他發言政治色彩較濃厚，自然會被批判

▲▼護理師護士公會全國聯合會所提九大訴求，衛福部政務次長王必勝召開記者會回應。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部政務次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

食藥署7日公布台糖豬肉複驗結果，證實由台中市送中央複驗的國產「台糖安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」。對此，媒體人周玉蔻大讚行政院的說明跟處置方式，也認為衛福部次長王必勝錯了就是錯了，「王必勝政治性色彩比較濃厚的發言，自然會被拿來酸言酸語批判。」

由於食藥署也驗出瘦肉精，周玉蔻7日先發文對王必勝喊話，「錯了就是錯了！該道歉就勇敢道歉！把事情原委說明清楚，是政務官的基本素養與條件。關手機，躲著不理媒體，不是負責任的態度！」

▲▼食藥署打臉王必勝　周玉蔻：他發言政治性色彩較濃厚，自然會被批判。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

▲周玉蔻發文如上。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

事後，王必勝才發文指出，他目前正與家人在出國旅遊，但仍認為台中市府檢驗多次卻無其他案例有問題，「所以現在應該是沒有系統性的問題，這是一個單一事件，應該繼續探討原因。為何只有台中市政府這包肉有驗出？ 檢體的污染無法排除。」

行政院7日下午召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會時表示，事發後上游追查就啟動，目前總共超過330件都是零檢出，只有台中市這一件是有極微量的單一檢體檢出。行政院還是認為，整體系統面沒有受到污染，至於怎麼會有污染來源必須深入追求、後續強化措施等，會一一說明。

事後，周玉蔻再次發文，「台糖豬肉是否驗出瘦肉精問題，台中市政府手上的樣本，中央也驗出了少量，各界嘩然。王必勝政治性色彩比較濃厚的發言，自然會被拿來酸言酸語批判。行政院下午召開記者會的論述，以說理的語氣，定調此案非系統性、只是個案」，文末也大讚行政院發言人的說明，落落大方，理和氣實，不失為農曆年前的佳作，「再次替行政院拍拍手吧。」

▼周玉蔻全文如下。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

▲▼食藥署打臉王必勝　周玉蔻：他發言政治性色彩較濃厚，自然會被批判。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

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