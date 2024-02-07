確定了！蔡壁如獲盧秀燕延攬　2／15就任台中市市政顧問

▲蔡壁如。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲有意邀請前立委蔡壁如回任中央委員，但黨內正反意見兩極，隨後也爆出蔡壁如將出任台中市政府市政顧問傳言，且蔡回應態度曖昧；民眾黨7日中午舉行中央委員會，談及蔡壁如人事案時未有明確結論，但據了解，蔡壁如確定2月15日進入台中市政府，擔任市府顧問。

民眾黨7日中午12時在台大國際會議中心召開中央委員會，由於出席人數眾多，除了因「廢票案」被停權2個月的立委陳昭姿以外，其他7名不分區立委首度以當然中央委員身份參與，進而擴大召開；而討論的議程內容，除了例行黨部、黨團業務報告以外，還有蔡壁如是否回任中央委員案。

而中央委員會也準時在下午1時30分左右結束，民眾黨發言人李頂立轉述，確定有討論到指定中央委員，會中經過充分討論、意見溝通反應，但畢竟所謂「指定中央委員」3席中，一席是林富男，另外2席權責範圍仍屬黨主席決定，包括人事、組織佈局，其實算是要通盤考量，還是回歸到主席個人職權，經過今天大家充分意見溝通討論後，未來還是要看主席個人裁示來做決定。

不過，當中央委員會結束以後，便有消息傳出，蔡壁如確實獲得盧秀燕延攬，加入台中市政府擔任市政顧問；據了解，蔡壁如預計在2月15日到職，意即過完年後就上任。