雲林擴大斗六、虎尾公共自行車租賃網　引進450智慧自行車

▲雲林繼在斗六市啟用20站公共智慧自行車後，今日又全新啟用合計61站、並引進450輛智慧自行車及電動自行車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為打造更便利潔淨的運輸環境，繼去年在斗六市啟用20站公共智慧自行車後今（7）日又全新啟用斗六17站、虎尾新增24站，合計共61站、並引進450輛智慧自行車，大幅提升斗六市及虎尾鎮之交通便利性，預計於今2024年6月完成全縣120個站點。

為鼓勵民眾使用公共自行車，在雲林縣騎乘智慧自行車，即享前30分鐘免費使用、電動輔助自行車前30分鐘僅需自付10元；又民眾持雲林縣公共運輸定期票TPASS (每30天199元)騎乘公共自行車，不限次數、不限里程使用，更可享全車種前30分鐘免費使用。

交通工務局長汪令堯說明，雲林縣公共自行車租賃系統自2023年8月3日於斗六市啟用，車輛週轉率截至2023年12月止已自2.4次(日/車)提升至3.5次(日/車)，斗六火車站前站每月租借次數甚至突破3700次以上；為因應民眾使用需求，除了增設17站斗六市站點外，更擴增虎尾鎮24站，現累計61站營運據點。

▲電動輔助自行車車款，電池容量加大40%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

汪令堯指出，雲林縣公共自行車租賃站設置主要以各類型交通節點(火車站、高鐵站、停車場等)、休閒及觀光遊憩場域(體育場館、公園、文化中心等)、住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等為評估設置站點，設置站位全面採智慧樁站點建置，即使無柱車樁也可以使用電子圍籬區域借還車，有效解決車柱不足問題。



汪令堯說，今日除了虎尾鎮啟用營運站點外，亦引進2024年全新智慧自行車、電動輔助自行車車款，電池容量加大40%、滿電騎乘里程70公里，並升級讀卡機LED顯示燈號，且駐車車駐由側柱改為中柱以穩固車身。而為維持站點建置、調整便利性，保留採用智慧電子樁無柱車樁及電子圍籬區域還車系統。

今日上午雲林縣公共自行車租賃擴點記者會活動，縣長張麗善、交通工務局局長汪令堯、警察局副局長詹登燦、悠遊卡公司董事長林志盈、ㄧ卡通票證公司總經理鄭鎧尹、運點科技公司總經理沈暐傑、宏碁智通處長陳錫彬、凱智綠能市場總監李威勳、鎮代會主席林嘉弘、多位代表及里長與會，共襄盛舉。

▲今日除了虎尾鎮啟用營運站點外，亦引進2024年全新智慧自行車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）