快訊／民進黨關切瘦肉精事件　「為何唯獨台中單一肉品驗出？」

▲衛福部政務次長王必勝目前請假出國中。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者呂晏慈／台北報導

食藥署今（7）公布台糖豬肉複驗結果，證實由台中市送中央複驗的國產「台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」檢出瘦肉精「西布特羅」0.001ppm，引發輿論譁然，在野黨更點名衛福部次長王必勝應為失言下台。對此，民進黨發言人吳崢今天下午受訪表示，民進黨對於最近的瘦肉精事件表達高度關注，食安的把關是當前最重要的任務，「為什麼全國298個樣品都查無瘦肉精，唯獨只有台中的單一件肉品有驗出西布特羅？」

有媒體關注，國民黨團今天中午舉行記者會譴責民進黨政府，並直指王必勝失言，要求他返國後就要下台，請問民進黨如何回應？對此，吳崢說，民進黨對於最近的瘦肉精事件表達高度關注，也有與行政團隊保持密切聯繫，因為現在年節將近，相信全國國民同胞都非常注重食安的問題，特別是近日瘦肉精的新聞，大家也非常關注，到底真相什麼時候能水落石出？

吳崢說，民進黨也注意到，今天上午食藥署召開記者會公布複驗結果，證實檢出瘦肉精「西布特羅」0.001ppm，同時衛福部、農業部也有在全國做擴大篩檢，包括上游的飼料端、下游的屠宰場、整個產業鏈，甚至包含擴大檢查台糖的另外10座肉豬場，總共採檢了餘下的298件肉類樣品，而相關採檢都沒有驗出瘦肉精。

吳崢強調，民進黨認為，食安的把關是當前最重要、最緊急的任務，同時也刻不容緩，「所以為什麼會出現現在這個樣子，全國298個樣品都查無瘦肉精，唯獨只有台中的單一件肉品有驗出西布特羅？民進黨非常的關注」，也期待行政部門持續追查源頭，盡速釐清真相，為國人安心的用餐環境來把關。