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黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵　感謝加強重要節日安全維護辛勞

▲台南市長偉哲與市議會副議長林志展，於2月5、6日晚上8時，分別帶隊前往台南市警局所屬各分局、台南憲兵隊，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、軍、民力辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長偉哲與市議會副議長林志展，於2月5、6日晚上8時，分別帶隊前往台南市警局所屬各分局、台南憲兵隊，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、軍、民力辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長偉哲與市議會副議長林志展，帶領各界首長，於2月5、6日晚上8時分別前往台南市警局所屬各分局、台南憲兵隊，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、軍、民力辛勞，對於警察及民力等犧牲假期、堅守崗位表示肯定，更期許治安、交通、服務等警政工作做得更好，讓市民過得更好，同時向大家賀龍年。

▲台南市長偉哲與市議會副議長林志展，於2月5、6日晚上8時，分別帶隊前往台南市警局所屬各分局、台南憲兵隊，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、軍、民力辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次慰問，黃偉哲市長在警察局局長廖宗山、義警大隊大隊長魏正宗、民防大隊大隊長康銀壽、守望相助巡守大隊大隊長宋俊明及警友會理事長蔡明憲等人陪同下，前往第一分局慰勉警察及協勤五力(義警、民防、義交、巡守隊及志工)辛勞，並頒贈慰問品及合照留念。警察局另規劃其他5線慰問路線，分別由議會副議長及顏秘書長，市府趙副市長、葉副市長、方秘書長領隊，前往各警察分局慰勉，慰問場面氣氛熱鬧融洽！

▲台南市長偉哲與市議會副議長林志展，於2月5、6日晚上8時，分別帶隊前往台南市警局所屬各分局、台南憲兵隊，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、軍、民力辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長偉哲與市議會副議長林志展，於2月5、6日晚上8時，分別帶隊前往台南市警局所屬各分局、台南憲兵隊，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、軍、民力辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長特別感謝所有員警及協勤民力等犧牲假期，全心全力投入治安、交通與服務工作。市府也將持續編列預算，更新採購各項警用應勤裝備，有效提升員警執勤的安全。另外針對警察局在攔阻詐騙件數及防制酒駕名列六都之首，重大刑案也全數順利偵破，市長特表嘉許，勉勵警察局再接再厲，建構安全大台南，守護全體台南市民安全。

▲台南市長偉哲與市議會副議長林志展，於2月5、6日晚上8時，分別帶隊前往台南市警局所屬各分局、台南憲兵隊，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、軍、民力辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024適逢台南400，市政府舉辦了台灣燈會、國際蘭展等一系列慶典活動，市長期許警察同仁及協勤五力與市府團隊攜手努力，持續維持良好治安、交通環境，展現文化古都魅力及優質城市形象，也預祝大家「喜迎龍年，大吉大利」。

▲台南市長偉哲與市議會副議長林志展，於2月5、6日晚上8時，分別帶隊前往台南市警局所屬各分局、台南憲兵隊，慰問重要節日加強安全維護工作執勤警、軍、民力辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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