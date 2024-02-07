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屏東婦打零工扶養4子女籌不出阿嬤喪葬費　枋寮警伸援手

▲東海派出所長藍清輝將善款交給胡婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東海派出所長藍清輝將善款交給胡婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

靠打零工及社會補助救濟為生的胡姓婦人獨自扶養4名子女，祖母先前因病就醫、過世，必須支應龐大醫療費及殯葬費用，讓她捉襟見肘，枋寮警分局員警獲悉，自掏腰包並協調民間友人共募得2萬5000元，捐助她家暫度難關。

枋寮警分局東海所所長藍清輝及警員夏群凱透過屏東縣議員周陳曉玟得知42歲胡姓婦人獨自扶養4名小孩，平時僅能打臨時工賺取微薄收入，家中經濟困頓需依賴社會補助救濟。

日前，她的79歲的祖母在家突發氣喘，後續至醫院就診，經診斷有貧血及腸惡性腫瘤導致無法進食，身體每況愈下，最後引發肺炎過世。

她的阿嬤原本與與患有輕度殘障的舅舅相依為命，在祖母過世後，照顧責任也落在她身上，加上先前生前龐大的醫療及喪葬費用，讓她家生活陷人困頓，亟待救助。

東海派出所藍清輝所長聽聞後心生憐憫，決定自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、鄭延成、鄭繼宸、鄭欣榮、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、王人偉、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、黃慶春、劉財發、鄭再松、余恒吉等人，共同捐助新臺幣2萬5000元，並於東海派出所內偕同周陳曉玟議員助理楊光明將該筆款項交給胡婦，盼幫她家順利度過眼前難關。

枋寮分局長林俊雄肯定藍所長帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士提供幫助，足資同仁表率，殊值嘉勉。

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