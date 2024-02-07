桃園女安養院溜出門卻迷路！ 一家3代4口待慰助　龜山警齊救助

▲賴婦從安養院溜出，幸遇巡警經過將她送回。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名58歲賴姓婦人凌晨從安養院偷偷溜出，卻迷途街頭瑟縮出現在便利店，幸遇巡警及時救護，另60歲陳婦3代4口僅靠小兒子打零工維生，龜山分局迴龍派出所偕同警友及志工發送白米、罐頭、泡麵等生活物資，並頒發慰問金給陳婦一家應急，同時也協助轉介「張榮發慈善基金會」爭取補助。

▲低收入戶陳婦三代4口2罹病，警方和警友會、志工前往致贈物資慰助。（圖／龜山警分局提供）

大坑派出所警員蔡旻皓、鄭鈞巡邏時路經龜山區大業路上的便利商店，發現店門口一名賴姓婦人神色茫然、口中念念有詞，警方擔心婦人淋雨受寒便將其先帶回派出所並提供茶水取暖，後發現婦人是從安養機構跑出來且患有精神上的疾病，常常幻想自己要出門工作後便外出不歸，聯繫到婦人的家屬後更親自用巡邏車將婦人送回家中，讓焦急的家人懸著的一顆心終於有了著落，也頻頻向員警致謝。

另外迴龍所所長許宇承、副所長郭文雄、警員陳俊齊則前往轄內低收入戶家庭關懷，發現陳姓婦人家中僅靠小兒子打零工維生，還要照顧86歲長期臥病的老母親與患病無法自理生活的大兒子，便偕同迴龍警友站站長徐宏隆及婦女志工共同發送白米、罐頭、泡麵等生活物資，並頒發慰問金給陳婦一家應急，同時也協助轉介「張榮發慈善基金會」爭取補助。