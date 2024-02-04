花蓮清晨火警！2民宅頂樓加蓋燒毀　屋主哽咽：珍貴資料化灰燼

▲火勢持續20分鐘後撲滅，兩棟民房3樓加蓋部分全被燒毀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉中興路4日清晨5時許發生火警，火勢大約20分鐘撲滅，所幸無人員傷亡，兩棟民房主要受損區皆為3樓加蓋部分全毀，1、2樓則受救災時水勢影響，初判財損都在50萬元以上，而起火原因待火災鑑定小組判定。

鄉長游淑貞在第一時間接獲消息即指示社會課專人前往關心現況，並啓動馬上關懷機制提供必要協助，隨後游淑貞會同村長田秀鳳及社會課相關人員，啟動慰問張姓住戶、黃姓屋主及協助善後機制，同時帶來壓驚關懷救助金各戶一萬元，安慰勉勵家人同心恢復家園，也讓生活盡速回歸安定過好年。

▲鄉長游淑貞關切並送上急難救助金。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

張姓家屬看到游淑貞鄉長到場關懷，忍不住紅了眼眶懷抱鄉長、哽咽述說過去儲存的珍貴資料都放置三樓全被燒毀無存，經游鄉長傾聽安慰一番後，陪同入屋了解災損情形，並轉知火災後垃圾與災損物品，可由清潔隊協助盡速載離去化服務。

黃姓屋主表示，感謝消防人員迅速撲滅火勢，還有鄉公所及時到位的關懷作為，尤其游鄉長百忙中特專程前來慰問份外感人；因為鑑定人員正在鑑識起火原因，並且家裡被水澆灌，短時間還無法恢復電力，他和家人會盡快恢復生活動力。

也是花蓮縣消防總隊宣導義消大隊長的游淑貞提醒鄉親，平時定期檢視並汰換家中老舊電線及電器很重要、購買使用有商品檢驗合格標章的電器用品更是不可少、日常生活居家必需保持逃生通道暢通、插座避免重複型多孔使用。而火災當下需鎮定應變、撲滅火源或詳述狀況通知自救、安裝住警器、平日就須提高警覺做好防護措施，有必要可以聯絡當地防宣人員先行到家做訪視查勘表檢視之。農曆春節將至，希望鄉內家家戶戶皆平安，大家共同提高警覺和專業防護技能，以確保家戶生命財產安全。

