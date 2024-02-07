香港沒上場被噓爆　梅西訪日開心同框「第一牛郎」！羅蘭大讚親切

▲ 羅蘭在IG分享和梅西的合照。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

球王梅西（Lionel Messi）4日香港友誼賽臨時因傷不克上場，被全場近4萬球迷噓爆，風波之後已於5日抵達日本東京，今（7日）晚的友誼賽能否出戰仍是未知數，不過「日本第一牛郎」羅蘭昨晚PO出兩人合照，梅西臉上的開心神情卻引發港媒質疑他到了日本態度大轉變。

羅蘭官方IG帳號6日晚間公開3張照片，分別是羅蘭與梅西的合照和據信是梅西送給羅蘭的金色球鞋。羅蘭發文以日文大讚梅西對他的職業沒有偏見、相當親切，並感謝梅西抽空與他見面，「不論從事什麼行業，做到極致是一件非常有意義的事」，最後祝福他訪日期間能感受到日本的美好。

羅蘭也以英文寫下「絕對是最偉大的時刻」，並公開向梅西告白「我太愛你了！」最後幽默表示，「世界上只有三種人，我、梅西和其他人。」

這則貼文約11小時累積逾3.6萬讚，許多網友對兩大天王的相遇表示驚嘆，「多重宇宙是真的」、「所謂做到極致就是這樣，2個神」、「夢幻連動」，不過其中讚數最高的一則留言以中文寫道，「香港見不到的messi」。

香港01也指出，梅西在香港期間幾乎和球迷零互動，不僅頒獎時站在最後一排，不曾開口發言，甚至全程面無表情，相較之下和羅蘭合照時卻笑容滿面，態度180度大轉變。