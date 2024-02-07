赴日爆買超划算！他揭UNIQLO提供「隱藏版新服務」　日本人全嚇傻

▲日本UNIQLO竟然有提供「刺繡」服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從全球新冠疫情趨緩，日本恢復國際觀光，吸引全球各國旅客。受到日圓貶值影響，觀光客們來日本旅遊消費，採草莓、大啖和牛一定會被排進行程，就連到當地UNIQLO消費也成為不可少的行程安排。一名墨西哥旅客透露，他光是在UNIQLO就花費18萬日圓，包括額外花錢請店員在衣服上刺繡，令當地民眾相當吃驚。

根據日媒ENCOUNT，日本《朝日電視台》在電視節目「10萬日圓就能辦到嗎」推出一項新企劃，調查在日本爆買的外國觀光客、打開行李箱，釐清外國遊客們觀光時的消費趨勢，節目團隊在成田國際機場進行探訪，其中一對來自美國的觀光客透露，他們2周在日本一共消費4000美元、相當於60萬日圓（約新台幣12.4萬元），行李箱擠滿購買的新衣服。

其中，該對觀光客在日本添購新衣的聖地，包括當地的服飾品牌UNIQLO。據悉，UNIQLO如今在全球25國已經開了2400間以上分店，即便如此還是能吸引國外觀光客前往日本當地採買。

來自美國的旅客透露，因為美國的分店大多販售較為昂貴浮誇的服飾，然而日本當地的UNIQLO依舊販售簡約且實用的商品，至於美國分店售價更比日本當地貴1.5倍。

節目團隊更採訪到來自墨西哥的旅客。墨西哥旅客透露，他們待在日本12天的旅遊預算總共為500萬日圓（近台幣104萬元），其中光是在東京都銀座的UNIQLO就花了18萬日圓（約新台幣3.7萬元），而最吸引他們前往日本當地UNIQLO消費的理由，竟然是因為日本當地的UNIQLO有推出「刺繡」的服務。

節目指出，日本當地的UNIQLO從2022年起便開始提出「刺繡」這一項新服務，刺繡的文字或圖案類型高達100種以上，其中刺上文字的單價為1000日圓（約新台幣207元）、至於刺圖案的單價則為700日圓（約新台幣145元）。

針對這項吸引國外觀光客「爆買」的UNIQLO新服務，日本網友們大多相當吃驚，「我完全不知道UNIQLO竟然有提供刺繡服務」、「第一次聽說UNIQLO有提供刺繡服務」。

另外，節目團隊還發現，有外國觀光客在日本光是吃神戶牛就花費19萬日圓（約新台幣4萬元），排第4名；有男性花41萬（約新台幣8.5萬元）日圓購買菜刀，排第3名；有觀光客花費150萬日圓（約新台幣31萬元）購買1000組汽車模型，排第2名；至於第一名則是來自泰國的保險公司、由1700人所組成的旅行團，他們花上400萬日圓（約新台幣83萬元）在日本採草莓。