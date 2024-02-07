上廁所沒衛生紙！29歲女「報案求助」遭拒大鬧　警怒：妳是小孩嗎

▲女子在家上廁所因為衛生紙報警的奇聞，引發了批評。（圖／達志／示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸河北武漢一名29歲女子，近日因上廁所時發現沒有衛生紙，打電話向警察求救，沒想到被拒絕後她竟直接大鬧警局，結果反遭警方怒斥「浪費資源」！事件曝光後，引起大批網友議論。

根據陸媒《零度時評》報導，該女子被拒絕後闖進警方辦案區，還與員警發生爭執。從流出的影片顯示，當時女子大聲怒斥員警：「我說了，我沒有衛生紙了！」而警察也不是省油的燈，反嗆：「妳沒有紙巾跟警方什麼關係？妳嚴重浪費警方資源，妳知道嗎？誰有義務給妳紙巾？」看了女子證件，警方繼續斥責「妳29歲了！妳是小孩子嗎？」

女子不甘願地說「我就是想報！」警方氣得直言，「妳報警，我也不會阻礙妳！但該說的話我都不清楚，這裡全程錄音錄影，妳去投訴也好，妳去告誰也好，妳打120也罷，這是妳的權利，沒有一個人攔著妳，但是第一是，妳不要擾到我們的公共秩序！」

▲員警痛斥「浪費資源」。（翻攝自微博）

據悉，該女經常因類似小事撥打報警電話，當地警方在翻找她的報案紀錄後，發現她曾因「被貓抓傷」而報警，疑似是浪費警力的慣犯。此外，該女還聲稱被打，但卻沒有任何證據顯示。

奇聞曝光後立刻引起大陸網友的熱議，紛紛痛批女子在「為難警方」，狠酸「應該送精神病院」、「無理取鬧到極點」、「這年頭什麼怪人都有？」「典型的巨嬰」，還有人說「都是慣出來的，得寸進尺」、「屁屁沒擦就跑到派出所」。

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