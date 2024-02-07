　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上廁所沒衛生紙！29歲女「報案求助」遭拒大鬧　警怒：妳是小孩嗎

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲女子在家上廁所因為衛生紙報警的奇聞，引發了批評。（圖／達志／示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸河北武漢一名29歲女子，近日因上廁所時發現沒有衛生紙，打電話向警察求救，沒想到被拒絕後她竟直接大鬧警局，結果反遭警方怒斥「浪費資源」！事件曝光後，引起大批網友議論。

根據陸媒《零度時評》報導，該女子被拒絕後闖進警方辦案區，還與員警發生爭執。從流出的影片顯示，當時女子大聲怒斥員警：「我說了，我沒有衛生紙了！」而警察也不是省油的燈，反嗆：「妳沒有紙巾跟警方什麼關係？妳嚴重浪費警方資源，妳知道嗎？誰有義務給妳紙巾？」看了女子證件，警方繼續斥責「妳29歲了！妳是小孩子嗎？」

女子不甘願地說「我就是想報！」警方氣得直言，「妳報警，我也不會阻礙妳！但該說的話我都不清楚，這裡全程錄音錄影，妳去投訴也好，妳去告誰也好，妳打120也罷，這是妳的權利，沒有一個人攔著妳，但是第一是，妳不要擾到我們的公共秩序！」

【誇張片】她「上廁所沒衛生紙」打110求助！遭拒後大鬧警局　網全怒了：典型的巨嬰

▲員警痛斥「浪費資源」。（翻攝自微博）

據悉，該女經常因類似小事撥打報警電話，當地警方在翻找她的報案紀錄後，發現她曾因「被貓抓傷」而報警，疑似是浪費警力的慣犯。此外，該女還聲稱被打，但卻沒有任何證據顯示。

奇聞曝光後立刻引起大陸網友的熱議，紛紛痛批女子在「為難警方」，狠酸「應該送精神病院」、「無理取鬧到極點」、「這年頭什麼怪人都有？」「典型的巨嬰」，還有人說「都是慣出來的，得寸進尺」、「屁屁沒擦就跑到派出所」。

更多鏡週刊報導
貨車司機捐出397萬遺產　隨機選12名陌生人決定如何花掉
新北工程師打高射砲　偷吃美艷董娘「月戰10回合」硬讓董座戴綠帽
台語女歌手渣夫載小三邊愛愛邊開車　出事慘死她沒穿內褲卡屍體胯下

ET快訊
6女挑戰性愛賽！「15帥+15醜男」抽籤　她崩潰：怎麼抽都是
「重大食安危機！」　消基會：應擴大抽驗
LIVE／王必勝翻車！台糖複驗出爐徐巧芯嗆下台　陳沂繼母是金
中央「複驗3次」豬肉片！　數值曝光
快訊／王必勝出國了！　私人行程請假
王必勝翻車！　學者批「科學素養不足」
民眾黨團開砲！　要王必勝道歉、下台負責
王必勝臉超腫！質疑搶快公布　台中衛生局：市民健康最重要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝...新娘脖掛上百金鐲

西周「豐邢叔簋」被盜消失40年意外現身紐約　乘專機送返中國　

哲學巨擘被「切頭-196°C冰凍」！想300年後再拿出來…驚世遺囑曝

封關倒數「A股深V反彈」　三大指數均漲超1%

桂林航空陷糾紛停飛三個月「悄悄復航」　股東海航集團：與我無關

中美商務部副部長視訊　王受文就半導體雲服務管制表達關切

被撞爛一身膠帶也要回家！「車堅強」高速狂奔　民眾頻巧遇狂PO圖

上廁所沒衛生紙！29歲女「報案求助」遭拒大鬧　警怒：妳是小孩嗎

男子稱花123元買到「假菸」！一擰就斷　店家喊冤：會追查到底

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝...新娘脖掛上百金鐲

西周「豐邢叔簋」被盜消失40年意外現身紐約　乘專機送返中國　

哲學巨擘被「切頭-196°C冰凍」！想300年後再拿出來…驚世遺囑曝

封關倒數「A股深V反彈」　三大指數均漲超1%

桂林航空陷糾紛停飛三個月「悄悄復航」　股東海航集團：與我無關

中美商務部副部長視訊　王受文就半導體雲服務管制表達關切

被撞爛一身膠帶也要回家！「車堅強」高速狂奔　民眾頻巧遇狂PO圖

上廁所沒衛生紙！29歲女「報案求助」遭拒大鬧　警怒：妳是小孩嗎

男子稱花123元買到「假菸」！一擰就斷　店家喊冤：會追查到底

東大美產系教授林昶戎作品　奪美國IDA國際設計獎金獎

《商魂》邵雨薇尪被搶走！開撕「小三」田中千繪：不要被聰明外表騙了

偷吃人妻被評「沒比較粗」！小王喊：舌頭用到妳高潮...夫怒告

驗出瘦肉精！許宇甄嗆王必勝應向盧秀燕道歉　食安不可政治化

試・開箱／東方紅木、日本扁柏傳遞平靜力量　遠離紛擾世俗的療癒居室香氣

用餐一半衝店外移車　影片瘋傳成話題...屏東警回應了

113年度原住民保留地禁伐補償　即日起開始受理

名醫孔繁錦性侵案服刑中　第5名女病患想起「被摸不舒服」提告

她工作半年「存款不到1萬」求兼職！內行推1工作：每月多2萬

陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

大陸熱門新聞

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀

親戚女兒月薪2萬　害他回家過年被媽罵

春節前棄養高峰！陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩

中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」

瓜地馬拉想同時和台灣大陸當朋友　陸外交部：只接受一中

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

00後妹子雪地翻車！淡定從天窗爬出拍照

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

23歲單身男過年被催婚！崩潰喊：催3年了

華為年終分紅770.85億元人民幣 14萬在職員工及退休保留人士可領

華中農業大學教授　爆論文造假被解聘

被撞爛一身膠帶也要回家！車堅強民眾頻巧遇狂PO圖

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面