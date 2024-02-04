一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

▲全台有三家好市多據點附設「加油站」，且油價每公升油價還比中油便宜3.5元，內行人也出來解答原因。（圖／unsplash）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（COSTCO）販售的商品，不僅樣式多，份量也大，是許多家庭的首選賣場，不僅如此，部分門市還設有加油站，且本週每公升油價還比中油便宜3.5元。一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他先曬出一張中油油罐車給好市多加油站供油的畫面，並詢問「好市多的油來自中油，為什麼中油的售價會比好市多貴呢？」 貼文一出隨即引來網友熱議。

只見下方網友用「不要忘了你的年費」這8字突破盲腸，被多人讚爆。也有其他人表示「中油直接提供，不需要自己買原油回來煉油，成本省非常多，就回饋給會員」、「自助加油，免去人事成本就差很多了」、「價差已經來到每公升3.5元，一個月加一次50公升，年費就賺回來了」、「好市多厲害的地方，會費綁忠誠度，分擔營運成本，然後讓利給會員」。

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過去也曾有內行人指出，不需要每次都跑去好市多加油，可以依照油價的漲跌做出決定，他說：「一般都是跟著中油漲跌而定價，大部分都會在中油定價的（便宜2.7～2.9左右）。若有報導汽油漲跌幅時，隔天的星期一就是要去加油的時間，有漲幅時請星期天前去加。有跌幅時請認到星期一再去加。」

而實際上，好市多原本是屬意跟台塑化合作，但後續轉向中油的緣故是因為，當時美國總公司高層認為仍應進行會員民調再做決定，有高達8成的會員愛用中油，因此才和中油簽下供油的合作約。

目前在台灣好市多設置加油站的門市並不多，北部僅在新莊、中壢有據點，中部則在北台中，至於南部地區，位在高雄的「起家厝」先前傳出租約到期將搬遷，是否設置加油站將視未來規劃而定。

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