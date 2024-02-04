　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

全台有三家好市多據點附設「加油站」，且油價每公升油價還比中油便宜3.5元，內行人也出來解答原因。（圖／unsplash）

▲全台有三家好市多據點附設「加油站」，且油價每公升油價還比中油便宜3.5元，內行人也出來解答原因。（圖／unsplash）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（COSTCO）販售的商品，不僅樣式多，份量也大，是許多家庭的首選賣場，不僅如此，部分門市還設有加油站，且本週每公升油價還比中油便宜3.5元。一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他先曬出一張中油油罐車給好市多加油站供油的畫面，並詢問「好市多的油來自中油，為什麼中油的售價會比好市多貴呢？」 貼文一出隨即引來網友熱議。

只見下方網友用「不要忘了你的年費」這8字突破盲腸，被多人讚爆。也有其他人表示「中油直接提供，不需要自己買原油回來煉油，成本省非常多，就回饋給會員」、「自助加油，免去人事成本就差很多了」、「價差已經來到每公升3.5元，一個月加一次50公升，年費就賺回來了」、「好市多厲害的地方，會費綁忠誠度，分擔營運成本，然後讓利給會員」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去也曾有內行人指出，不需要每次都跑去好市多加油，可以依照油價的漲跌做出決定，他說：「一般都是跟著中油漲跌而定價，大部分都會在中油定價的（便宜2.7～2.9左右）。若有報導汽油漲跌幅時，隔天的星期一就是要去加油的時間，有漲幅時請星期天前去加。有跌幅時請認到星期一再去加。」

而實際上，好市多原本是屬意跟台塑化合作，但後續轉向中油的緣故是因為，當時美國總公司高層認為仍應進行會員民調再做決定，有高達8成的會員愛用中油，因此才和中油簽下供油的合作約。

目前在台灣好市多設置加油站的門市並不多，北部僅在新莊、中壢有據點，中部則在北台中，至於南部地區，位在高雄的「起家厝」先前傳出租約到期將搬遷，是否設置加油站將視未來規劃而定。

延伸閱讀
神秘女衝護膚品大會！當場踢爆「業界黑幕」　靈魂3質問被讚翻
好市多結帳遭話術「強迫升級」　釣出一票會員受害…業者道歉：作業流程疏失
福建新娘凌晨2點出嫁…網一看毛炸「像極鬼片場景」　真實原因曝光

ET快訊
快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨
預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包
快訊／台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　豬隻檢測結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網美「尾牙唱2句」拿1.5萬元：行情堪比蔡依林　粉絲全笑翻

台糖豬肉驗出瘦肉精　消基會呼籲：檢討認證、檢驗制度

一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

高鐵延屏東挑戰大　「全線停擺風險」恐增加！關鍵曝光

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

5姑姑「每年待到初四」⋯菜錢噴3萬　阿嬤不准媽回娘家：沒人煮飯

快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　農業部檢測豬隻「結果全部陰性」

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

網美「尾牙唱2句」拿1.5萬元：行情堪比蔡依林　粉絲全笑翻

台糖豬肉驗出瘦肉精　消基會呼籲：檢討認證、檢驗制度

一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

高鐵延屏東挑戰大　「全線停擺風險」恐增加！關鍵曝光

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

5姑姑「每年待到初四」⋯菜錢噴3萬　阿嬤不准媽回娘家：沒人煮飯

快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　農業部檢測豬隻「結果全部陰性」

網美「尾牙唱2句」拿1.5萬元：行情堪比蔡依林　粉絲全笑翻

《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展　邱若華：認識認同在地

全台唯一選黨不選人！　Xpark動物全明星大選激戰中

台糖豬肉驗出瘦肉精　消基會呼籲：檢討認證、檢驗制度

桃園54家委託汽車代檢廠　春節連假暫停驗車

一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

徵熱血隊友！　2024桃園醫院寒冬送暖捐血活動2／6日舉行

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包

即／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

二寶爸家中塞滿咳嗽藥水　過來人一看秒懂

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

Disney+再祭狠招！將擴大制裁共用帳號　

4生肖「財神附身」！

12星座「春節運勢」一次看！雙子有偏財

週末暖如春！　下週大陸冷氣團除夕濕冷10℃

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

更多熱門

相關新聞

冷氣師傅年終被砍爛　4萬5剩5千氣到離職

冷氣師傅年終被砍爛　4萬5剩5千氣到離職

一名女子日前在網路上發文抱怨，指出她的老公是冷氣師傅，在目前任職的公司已有4年以上，過去年終都可以領到4萬5000元。沒想到公司今年卻以「因產檢假即特休原因苛扣年終」為由，只發5000元，讓人妻相當氣憤直呼「不能這樣欺負人吧？」

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟提這要求

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟提這要求

5個姑姑「每年待到初四」⋯光菜錢就噴3萬

5個姑姑「每年待到初四」⋯光菜錢就噴3萬

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

南極「巴布亞企鵝」爆H5N1禽流感！

南極「巴布亞企鵝」爆H5N1禽流感！

關鍵字：

周刊王好市多汽油中油

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

台中派出所長寢室中彈亡　妻子赴警局做筆錄

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

即／嘉義縣16歲女騎士撞公車　左腿骨折慘死

錦鯉越獄變烤魚　放回水缸奇蹟發生

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面