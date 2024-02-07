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紓解春節溪頭車流　南投縣政府將啟動多元服務方案

▲南投縣政府啟動多元服務方案，紓解春節溪頭車流 。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府啟動多元服務方案，紓解春節溪頭車流 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節即將到來，南投縣南投燈會、溪頭、日月潭等大型活動和旅遊景點都是國人春遊熱點，縣政府因此啟動「溪頭廊帶（縣道151）交通管理計畫」，以提供溪頭停車預警資訊、接駁及導引等多元方案妥善管理疏導車潮，減少塞車不便。

縣長許淑華5日上午主持縣務會議，指示縣府交通管理所落實交通管理規劃，縣府警察局協助疏導分流，縣府觀光處及新聞及行政處協助相關資訊露出，讓民眾春節來南投能舒心暢遊。

▲南投縣政府啟動多元服務方案，紓解春節溪頭車流 。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，南投燈會每年都會吸引近500萬參觀人次，溪頭更是民眾避暑、健行聖地，縣府從初二到初五期間的每天早上9時起至下午5時20分，每30分鐘提供一個班次的大客車免費轉乘接駁服務；縣府也會掌握路況，適時引導車流至不同路線。

▲南投縣政府啟動多元服務方案，紓解春節溪頭車流 。（圖／南投縣政府提供）

縣府交通管理所表示於春節期間，溪頭自然教育園區小型車停車費1日收費上限為180元，鹿谷鄉農會茶業文化館停車場收費每次100元，縣府會透過CMS電子看板隨時公布溪頭停車場資訊：當溪頭園區停車位低於120以下，即啟動「滿場預告」機制，低於70以下啟動「滿場導引」機制；同時也偵測監控縣道151旅行時間，依各停車場滿場情況及旅行時間採3種情境策略，適時導引民眾前往鹿谷鄉農會茶業文化館停車、利用接駁服務，或建議轉往鳳凰谷鳥園、瑞龍瀑布等景點遊憩，當縣道151南行離開溪頭方向路段壅塞，就會導引車流至替代道路，紓解壅塞情形。

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