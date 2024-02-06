被指「幽靈里長」罷免案成立　中壢石頭里長王子林：提告捍衛清白

▲針對桃園市選委會昨天公告，中壢區石頭里里長王子林罷免案成立，里長今天親自說明。（圖／翻攝自王子林臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市選舉委員會於昨（5）日在官網公告「桃園市中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立」，並於3月30日舉行投票；石頭里里長王子林今（6）日親上火線說明，對里民指稱自己是「幽靈里長」還被市選委會公告罷免案成立，感到十分錯愕！當選後里政及醫師業務兩頭忙，但自上任後迄今一年多已完成97件里政陳情事務，顯有巨幅成長。此外，罷免案係先前遭褫奪公權之前里長提名鄰長、樁腳在罷免程序外寄發黑函，並於網路平台散佈誹謗言論，將提起訴訟捍衛自身清白。

目前兼任台北某知名醫院心臟科醫師的王子林，面對桃園市選委為公告罷免案成立，同時被里民指控為「幽靈里長」且長期未住在石頭里，引發大批網友好奇；王子林今天下午回應表示，對於罷免案成立感到錯愕，自己雖非專職里長，但除自己服務外，家人亦共同投入里政服務，且上任時聘任前里長擔任里辦公室主任協助服務，對於引發諸多爭端，已委請律師協助。

王子林指出，上任後聘任前里長劉柏成擔任里辦公室主任協助，但劉於去年2月逼迫自己辭職里長不成，隨即攜帶公發電腦等資料離職，事後還查獲里辦公室關防亦遭攜走，目前已提出告訴偵辦中。此外，當選里長後里政及醫師業務兩頭忙，自任期開始迄至辦公室主任劉柏成離職前，已完成里內通報、陳情之里政事務44件，更於去年7月至年底完成97件里政陳情事務處理，相較於2022年12月26日上任前一年僅33件，顯有巨幅成長。

王子林強調，針對罷免領銜人除為先前遭褫奪公權之前里長提名鄰長、樁腳外，於罷免程序外寄發數量龐大黑函，並於網路平台散佈誹謗之言論，未捍衛自身清白將提訴訟追究到底。

針對石頭里長王子林指控，前里長辦公室主任劉柏成今天也回應，對於里民連署罷免里長提案，自己並未參與，對方轉移焦點指稱未做服務，已有高度民意不認同其言行，為不影響民主程序推動，縱使有汙衊本人之事，均不做回應，以靜待民主結果。