高雄MLC共享商會成立　提供年輕創業家媒合平台

▲MLC共享商會日前舉行成立大會。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

不少人想要創業卻不知從何開始？高雄一群年輕的創業家在去年籌辦MLC共享商會的平台，還設立會館，希望分享創業經驗，並協助創業者尋找、整合資源，MLC共享商會日前舉行成立大會，創會長王竣立表示，成立這個創業平台媒合聯盟的目的，是提供年輕人有機會藉由組織運作，共同凝聚新型創業家向心力，未來配合立法委員及地方民意代表爭取資源，致力於成為創業家們的最佳夥伴。

王竣立指出，自己在大學時代就成立工作室，6年前創業從事祭祀禮品通路，其中包括經歷3年的疫情，深刻了解新創公司的規模要壯大，不被環境所擊敗，除了公司的條件因素外，最重要的是能夠掌握身邊的資源。

他和另一位伙伴李泓毅在創業之後，除了將祭祀禮品推廣到電商平台與東南亞市場外，更投入社團經營與人脈資源整合，其中與岡山國際青年商會與救國團岡山區團委會有著強烈的連結，更重要的是有共同理念協助想創業的年輕人。

王竣立表示，MLC商會從去年5月開始籌備，11月建立會館，目前會員數達到110個，希望在接下來的兩年，能帶領年輕人更加茁壯、更加國際化，而且MLC提供的不僅僅是一個交流的空間，更有一系列全方位的服務，其中包括提供創業輔導，透過專業的指導和諮詢，幫助創業家們精準定位自己的業務方向。