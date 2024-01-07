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一手掌握生活大小事！花蓮市UniLife　建構市民生活圈平台

▲花蓮市長魏嘉彥（左）與UniLife攸你資訊執行長游弘宇今天進行會面，討論雙方合作事宜。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥（左）與UniLife攸你資訊執行長游弘宇今天進行會面，討論雙方合作事宜。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為進一步提升市政資訊的傳播效能與範圍，花蓮市長魏嘉彥與UniLife攸你資訊執行長游弘宇日前會面，討論雙方合作事宜。UniLife將協助將市公所的公告、活動及新聞資訊上架至UniLife APP，讓民眾可以便利的在一個平台上找到所有必要的生活資訊，從政府公告到在地活動，一應俱全，讓花蓮市朝著更智慧、更便利的方向邁進。

▲花蓮市長魏嘉彥（左）與UniLife攸你資訊執行長游弘宇今天進行會面，討論雙方合作事宜。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲UniLife在地社群平台是一款提供地方民眾生活資訊的手機應用程式。

執行長游弘宇表示， UniLife作為以在地生活圈為核心，並整合各種生活資訊，並善用AI技術的手機應用程式，讓花蓮市的重要資訊更容易被市民所見，而花蓮市公所將成為全台首個將重要資訊上架至此平台的鄉鎮市區公所。此外，UniLife還將多元運用資料庫資訊，協助市公所經營其LINE帳號，將精選的在地資訊呈現給市民。

▲花蓮市長魏嘉彥（左）與UniLife攸你資訊執行長游弘宇今天進行會面，討論雙方合作事宜。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲UniLife APP，讓民眾可以便利的在一個平台上找到所有必要的生活資訊。

魏嘉彥市長對UniLife APP的功能表示高度評價，特別是文章分類標籤功能。他表示，花蓮市公所擁有大量活動、公告及新聞資訊，其中活動類型的資訊最受市民歡迎，期望透過與UniLife的合作，讓更多市民能夠方便地獲取這些資訊，進而增進市公所與市民之間的互動。

UniLife在地社群平台是一款提供地方民眾生活資訊的手機應用程式，用戶可以在這個平台上獲取生活圈內的各種資訊，也能讓用戶能就日常生活的各種話題通過發文留言進行交流和分享，過去也曾舉辦花蓮便當節、花蓮甜點人氣大賞、真花蓮人大調查等活動，刺激在地民眾與商家彼此互動。
 

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