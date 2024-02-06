饒慶鈴至鯉魚山、中央市埸拜年　瞭解年貨供應情形

▲台東縣長饒慶鈴(右2)、議長吳秀華(右)及市長陳銘風(左)，向民眾拜早年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為迎接農曆春節到來，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃建賓及市長陳銘風等人，6日前往鯉魚山山腳市集、中央市場、正氣路商家和水果街，提前向商家及民眾拜早年。

饒慶鈴表示，歲末年終特別到菜市場瞭解年貨供應情形，關心近期營運狀況，也提前向民眾拜年。提醒採買的民眾留意市場春節休市時間，6日至9日照常營業，10日(初一)至15日(初六)將休市6天，另外天公生及元宵節將各休市3天。此外也將在中央市場周邊實施道路管制，7日至9日每天上午6時至18時，中山路、正氣路、光明路等路段禁止小型車以上車輛進入。

縣長饒慶鈴也特別前往縣府各局處，向同仁拜個早年，感謝大家一年來的打拼繳出亮眼成績單，已經讓台東具國際知名度，希望能夠繼續擦亮台東品牌，也謝謝警消同仁過年期間犧牲假期及與家人團聚時間，期盼能夠交通順暢、零災害，饒慶鈴並逐一發送紅包袋及致贈全國首創數位紅包「台東金幣」，祝福同仁在新的一年金龍年一切順利繼續加油，大家一起營造更好生活品質，擦亮台東品牌，邁向「宜居國際幸福城市」。

台東縣政府指出，農曆年假期間縣府仍有許多服務不打烊，例如TTGO交通服務、車站旅遊服務中心、台東森林公園、富山護魚區等地點，以及急難救助與醫療服務等，相關訊息可上台東縣政府官網(https://www.taitung.gov.tw/cp.aspx?n=15383)或1999縣民服務專線查詢。