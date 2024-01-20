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龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌

▲▼龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌。（圖／主辦提供）

▲龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

龍年春遊必踩景點＋1！香港潮玩品牌TOYZEROPLUS與台灣創作者「狗狗」合作，在台北華山打造第一家吃貨恐龍「和樂融龍好運屋」期間限定店，超萌的「紅莓馬卡龍」、「珍珠奶茶雷龍」等6種療癒小恐龍現身，即日起至3月3日陪粉絲迎新年。

台灣設計師「狗狗」描繪各種貪吃小恐龍，像是喜愛炸蝦的花邊龍、喝著珍奶的三角龍、捧著爆米花的角龍、握著飯糰的翼手龍、品嚐著丸子的副櫛龍、抱著刨冰的始祖鳥、穩重的富士山雷龍，可愛療癒的畫風、獨特筆觸深受粉絲喜愛，也引此獲得國際的關注。

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▲▼龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌。（圖／主辦提供）

▲▼台灣設計師「狗狗」描繪各種貪吃小恐龍，首間快閃店亮相。（圖／主辦提供）

▲▼龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌。（圖／主辦提供）

此次應景龍年，「吃貨小恐龍」首度現身台北華山1914文創園區，推出限定款超呆萌恐龍，例如「紅莓馬卡龍」換上療癒毛絨絨小頭套；而雷龍結合台灣在地元素，推出「珍珠奶茶雷龍」樣貌；還有各種盲盒、60款台灣首賣周邊，萌暈粉絲，成為龍年必踩景點。

▲▼龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌。（圖／主辦提供）

▲大年初一限量開賣「QQ珍奶雷龍福袋」。（圖／主辦提供）

2月10日大年初一還會限定販售「QQ珍奶雷龍福袋」，單個售價1200元，限量300組，福袋內除有紅包袋及春聯外，更有機會隨機獲得「吃貨恐龍L型資料夾」、「富士山雷龍盲盒」、「吃貨恐龍不鏽鋼水杯」、「紅莓馬卡龍」等。更有龍年限定「抹茶馬卡龍」僅限扭蛋機出沒，全台僅有10隻；「紅莓馬卡龍」也是台灣獨家販售款式，每個售價1650元。

▲▼龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌。（圖／主辦提供）

▲吃貨小恐龍成為龍年必踩超萌景點。（圖／主辦提供）

另外，華山文創園區近來還有「SPY×FAMILY 間諜家家酒」劇場版大型造景，全長 7.5 米造景有安妮亞坐在劇場版的「關鍵寶箱」，一旁有大型彭德氣偶，即日起至2月4日限定亮相。

▼「SPY×FAMILY 間諜家家酒」劇場版大型造景現身華山。（圖／木棉花提供）

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