美國駐中使館微博成「哭牆」！中國網友刷一片大讚：我愛美國

▲現在留言刷一排大讚美國。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

在大陸官方對批評言論加強審查之際，美國駐中國大使館的微博近日居然成為當地網友的「哭牆」，紛紛抱怨對政府的不滿，拜託美國「救救A股」。6日，美國駐中國大使館最新幾則微博帖文下，已經不見了網友對政府的批評，大多是刷一排「我愛美國」、「真偉大」、「美國加油」等。

2月2日，美國駐中大使館在其官方微博帳戶上發布了一條帖子，講述科學家如何用衛星數據來保護長頸鹿的棲息地。截至6日，這條帖子已經收到了17.1萬條留言和超過74萬個讚。

大批網友從2月2日晚間開始湧入美國大使館的微博，主要是在抱怨大陸股市的不斷下跌，以及大陸低迷的經濟現況，「詐騙市場！」、「剛開始我以為是市場，進門後發現是賭場，門關上後，我發現這裡是賭場。」、「股民的命不是命！炒股不賺錢也就算了，難道是來送死的嗎？」。

在審查一向嚴格的大陸互聯網上，這樣大規模且尖銳的表達是極其少見的。大陸官方媒體或政府部門的微博帳戶要麼關閉留言功能，要麼精選評論，一般都是歌頌「國家洋溢著樂觀向上的氛圍」的留言才會被顯示。

不過，「長頸鹿」微博之後，美國大使館最近發表的多則貼文都湧入了大量的讚賞美國的留言，其中，「中美禁毒合作」的貼文有5000多則留言、「美國黑人歷史」的貼文有超1000則留言、「棋盤遊戲」的貼文則超2400多則留言、「美國現代醫療」的貼文有超1700則留言。

網友都刷一片大讚，「我愛美國」、「幸福的國家」、「民心所向，即是文明」、「民主自由」、「美國加油」、「中國居民與美國公民心連著心」，幾乎都是歌頌美國的話，這在過去是非常罕見的現象。

中共中央政治局去年12月矢言加強對經濟事務的輿論引導。中國國家安全部曾警告，負面留言將危害到國家安全。