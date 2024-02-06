瘦肉精風波地方中央檢驗不同調　陳建仁：應以科學證據論述

▲陳建仁視察113年春節連假國道疏運辦理情形。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

瘦肉精風波持續延燒！台糖「安心豚」梅花豬肉片被台中市政府檢出含瘦肉精，但行政院食安辦公布送驗的45件同批樣本皆未驗出瘦肉精，爆發羅生門。對此，行政院長陳建仁6日說，這件事情應該以科學證據論述，希望各界不要多做預測捕風捉影，反而造成民眾恐慌。

台糖出產的「安心豚」梅花豬肉片被台中市政府檢出含瘦肉精，連帶讓各地方政府預防性下架；台糖雖強調國營事業絕不採購及使用瘦肉精，但也宣布接受消費者退貨。但行政院食安辦4日舉行記者會，公布送驗的45件同批樣本皆未驗出瘦肉精，台中市政府5日召開記者會重申6次檢驗結果一致超標，肉片有無瘦肉精陷入羅生門。

陳建仁說，日前行政院各部會都在第一時間就掌握相關信息，且就展開所有檢驗工作，「包括各單位還有各縣市政府所做的66件樣品檢驗中，都完全零檢出，沒有檢出有瘦肉精」。

陳建仁表示，台中市政府昨天也把當初原先檢驗的肉品送到食藥署，也要求他們盡快能檢驗出來，讓大家能藉由科學釐清真相，解除民眾不需要的疑慮，確保養豬農戶的權益。

「我要再三強調，這件事情應該以科學證據論述，希望各界不要多做預測捕風捉影，反而造成民眾恐慌。」陳建仁說，年節將至，政府除了對於國內的所有食品有做很好的檢驗工作，對於進口豬肉也是逐批做檢查，目前為止所有肉品都是瘦肉精零檢出，請民眾放心，政府會繼續維持食安，使得每個民眾都能安心過年。