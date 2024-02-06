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大陸 大陸焦點 特派現場

大媽吵架躺地裝死！男駕駛脫衣趴上去　結局神展開變「3P疊疊樂」

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸近日一支車禍影片在社群平台流傳，內容是一名男駕駛與一名女騎士發生擦撞，女騎士不滿與男駕駛激烈爭吵，甚至氣到直接躺在馬路上裝死，詭異的是男駕駛見狀竟然趴下緊貼上去，而女騎士的男性友人也跟著躺到男駕駛背上，人肉交疊的特殊場景讓看了影片的網友傻眼說「情況變成了難以理解」。

▲▼中國女碰瓷變3P！老子當場把衣服脫了硬上　男同夥再人肉交疊。（圖／翻攝自X）

▲女子用頭部衝撞男駕駛腹部。（圖／翻攝自X）

X平台曝光的影片可以看見，轎車疑似是準備開車出門時，意外與女騎士發生擦撞，雙方因此在街道上互相對罵。男駕駛一邊用手指著機車一邊語氣激動地說，「這不是我碰的妳啊」，女騎士則不斷用手指著他，接著甚至使出「鐵頭功」衝撞他的腹部。

男駕駛見狀立刻舉高雙手，示意自己並沒有動手，幾秒後才忍不住稍微拍了對方一掌，不料女騎士竟順勢倒地裝死，他眼見對方開始耍無賴，也決定跟對方玩一樣的戲碼，脫掉外套正面趴在女子身上緊緊貼合。女騎士的男性友人見狀完全不知所措，最後乾脆跟著躺到男駕駛的背上，3人就在路上上演「人肉疊疊樂」。

▲▼中國女碰瓷變3P！老子當場把衣服脫了硬上　男同夥再人肉交疊。（圖／翻攝自X）

▲車禍衝突演變成3人「人肉交疊」。（圖／翻攝自X）

拍攝者並未拍下後續的情況，車禍不清楚是如何收場，3人上演的離奇場景仍引發網友熱議，有人說，「這操作太神了」、「碰瓷的最高境界。」、「後半段有點懵」、「交通事故成了桃色新聞」、「不懂就問，脫了大衣趴身是什麼路數」、「情況從噁心變得難以理解」。

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