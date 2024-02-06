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社會 社會焦點 保障人權

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝　落網喊：以為她是網婆

▲▼網紅陳沂挨告詐欺出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲不時針砭時事的網紅陳沂驚傳遭陌生男子攔路毆打案，檢警已展開蓁入調查。（資料照／記者劉昌松攝）

突發中心／台北報導

網紅陳沂驚傳遭襲擊受傷！台北市警方獲報，有女子在5日傍晚遭人揮拳痛毆，趕抵現場逮捕行兇的黃男後，驚覺受害人是陳沂，黃男辯稱自己酒後失控，誤以為陳沂是讓自己受傷過的網路女友，才會不由自主地施暴，警方對此持保留態度，將黃男依傷害罪現行犯身分並移送法辦，並追查是否有幕後藏鏡人教唆等情節。

出身政法世家的陳沂，畢業於台北大學法律系，在許多網路平台上從不吝嗇分享個人對許多時事議題的觀點與法律分析，犀利獨到的發言，屢次吸引網友熱議，雖引起正反兩極反應較力的爭執持續不斷，陳沂其實一直把重心放在個人網拍帶貨事業主軸，並因此成立快樂冠軍推廣商品行銷。

個性嗆辣的陳沂在網路上評論了許多網友爭議，包括批藝人羅志祥是「空幹王」事件；之後與「雞排妹」鄭家純多次隔空互槓，延伸出洩漏私人電話號的個資官司；近期為了另名網紅「馮語喬」到底是男是女或是虛假人設，與鳳梨(吳泓逸)形同盟友，不斷分析追查，試圖揭露馮語喬的真實身分。

陳沂嗆辣又毫不保留的發言，屢屢成為網路熱議話題，被網友冠上「三斤」的稱號，沒想到卻在5日傍晚，行經台北長安東路時，突遭陌生男子攔路，不分青紅皂白的徒手或持手機猛毆，陳沂機警躲避，仍免不了臉、耳受傷。

轄區警方獲報後到場，逮捕行兇的黃姓男子，黃男坦犯行，但辯解其實不認時陳沂，是因為喝了酒，剛巧在路上看到陳沂，想起先前網路上認識的女友，已經發展到「網公網婆」的階段卻沒有下文，所以一時失控動手。

因陳沂被送醫診治，耳朵和面部有擦挫傷，警方依傷害罪現行犯將黃男移送法辦，並將調閱相關監視器，以及黃男通聯記錄，追查這起街頭無預警毆人事件是單純的黃男認錯人，還是有心人預謀教唆犯案。

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