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大陸 大陸焦點 特派現場

春節前棄養高峰！陸街上出現大量毛孩　飼主掛牌求新主：帶不走

▲陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩。（圖／翻攝自天眼新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸不少網友近日表示，在街上撿到許多被棄養的毛孩，甚至包含不少品種犬貓，其中共通處皆掛有「求好心飼主」的紙牌。據陸媒統計，不少飼主因不便帶著毛孩返鄉，於是棄養在路邊，故每年春節前會出現毛孩棄養的高峰。

▲陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲▼不少飼主們直接將毛孩棄於路邊。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩。（圖／翻攝自天眼新聞）

據《天眼新聞》報導，近日有網友表示，在社區附近撿到一隻流浪已久的品種貓，聽鄰居說，牠已經在社區裡流浪一段時間，不僅餓瘦了，還被其它浪貓打傷。她相當驚訝，「怎麼連品種貓也開始被拋棄了？」

▲陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲棄養的理由多為無法帶走、繼續照顧。（圖／翻攝自天眼新聞）

報導指出，春節前往往是棄養寵物的高峰期。人們要返鄉，留在工作城市的寵物就成了問題。每到年關，網路上就不乏出現「過年寵物帶不走怎麼辦」的貼文，有的人低價出售、無償送養，有的人則乾脆拋棄了之，這其中甚至包括身價上萬的品種犬貓。

▲陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲▼遭棄養的毛孩多為打理過，且有附牽繩、飼料等。（圖／翻攝自天眼新聞）

▲陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩。（圖／翻攝自天眼新聞）

流浪貓救助協會的一名志工表示，「這些年每到過年前，社區周遭就會出現新的品種貓在流浪，有些人就是覺得貓僅僅是商品，不想持續在上面花錢。」

有網友感嘆，寵物世界也存在著命運的「貧富差距」，「一邊是願意為毛孩子花高價買單的鏟屎官們，一邊是在城市越來越多的被棄養寵物，就連只屬於人類的過年，寵物之間也存在『世界的參差』。」

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