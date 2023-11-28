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坂本龍一過世周年再現身！「最後的獨奏會」混合實境技術台北演出

▲▼坂本龍一最後的獨奏會！將以混合實境技術重現大師身影，2024年在坂本龍一逝世1周年之際帶來《鏡：KAGAMI》節目演出。（圖／©Luigi and Iango攝影／國家兩廳院提供）

▲坂本龍一最後的獨奏會！透過混合實境技術重現大師身影，2024年在坂本龍一逝世1周年之際，帶來《鏡：KAGAMI》節目演出。（圖／©Luigi and Iango攝影／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院公布2024年「台灣國際藝術節(TIFA)」節目，其中日本音樂教父坂本龍一的《鏡：KAGAMI》獨奏會登台演出，讓粉絲躁動不已！在坂本龍一逝世1周年之際，將以展覽與混合實境（MR）技術重現大師身影；觀眾能透過超擬真裝置，走入大師「最後的獨奏會」，聆聽他演奏與生命緊密連結的10首經典曲目。

音樂傳奇人物坂本龍一在今年3月因癌症過世，享年71歲。隨著他晚年身體日漸衰弱，逐漸減少現場演出；不過在他生命最後的時光裡，就經常思考「延續藝術生命」的可能性。

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他曾說，「在現實中，有個虛擬的我，一個不受歲月影響，可以持續彈奏幾個世紀鋼琴的我。到那個時候人類還在嗎？在人類之後統治地球的魷魚們會聽我演奏嗎？那個時候還有鋼琴嗎？音樂還存在嗎？屆時還有同理心嗎？﻿同理心可以長存千百年的。啊！但是電池到時候就沒電了！」

▲▼坂本龍一最後的獨奏會！將以混合實境技術重現大師身影，2024年在坂本龍一逝世1周年之際帶來《鏡：KAGAMI》節目演出。（圖／©Luigi and Iango攝影／國家兩廳院提供）

▲日本音樂教父坂本龍一在生前就思考過「延續藝術生命」的可能性。（圖／©Luigi and Iango攝影／國家兩廳院提供）

而在坂本龍一逝世1周年之際，這份遺願終於透過混合實境技術得以實現！《鏡：KAGAMI》可說就是在他意志下產生的作品，由坂本龍一、Tin Drum合作開發，以展覽與混合實境（MR）技術，重現大師身影，帶觀眾走入大師最後的獨奏會。

在《鏡：KAGAMI》的體驗中，觀眾將透過穿戴裝置Magic Leap II，感受坂本龍一重現眼前，演奏與他生命緊密連結的10首經典曲目；同時還能近距離觀察他纖細的觸鍵與表情，並沉浸於隨之浮現的虛擬藝術。

▲▼坂本龍一、導演Todd Eckert、Rhizomatiks的影像紀錄團隊，在立體攝影的最後一天（攝於2020.12.16）。（圖／國家兩廳院）

▲透過科技，讓坂本龍一的藝術生命得以延續。圖為坂本龍一、導演Todd Eckert、Rhizomatiks的影像紀錄團隊，在立體攝影的最後一天（攝於2020.12.16）。（圖／國家兩廳院提供）

雖然Magic Leap II 這項科技產品於2022下半年才上市，但Tin Drum早已使用多時，並開發出獨特的超擬真系統，讓250部裝置的空間聲響可同步，這項技術也是舉世首見；裝置還能提升景深效果，同時能以視覺繪測展演空間，對體驗相當有幫助，此節目由日月光贊助支持。

坂本龍一《鏡：KAGAMI》企圖讓粉絲與大師共享永恆生命的珍貴體驗，將於3月16日～3月23日於國家戲劇院登場。除此之外，兩廳院TIFA藝術節自2024年2月23日起～5月11日進行，節目票券將於2023年12月1日開放兩廳院會員預購，2023年12月8日全面啟售。

▲▼坂本龍一生前的遺願，將以科技實現。（圖／©Ryan Muir／國家兩廳院提供）

▲坂本龍一生前的遺願，將以科技實現。（圖／©Ryan Muir／國家兩廳院提供）

演出曲目：
Before Long
Aoneko no Torso
Andata
Energy Flow
MUJI2020
The Seed and The Sower
Merry Christmas Mr. Lawrence
Aqua
The Last Emperor
BB

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