坂本龍一過世周年再現身！「最後的獨奏會」混合實境技術台北演出

▲坂本龍一最後的獨奏會!透過混合實境技術重現大師身影,2024年在坂本龍一逝世1周年之際,帶來《鏡:KAGAMI》節目演出。(圖/©Luigi and Iango攝影/國家兩廳院提供)

國家兩廳院公布2024年「台灣國際藝術節(TIFA)」節目,其中日本音樂教父坂本龍一的《鏡:KAGAMI》獨奏會登台演出,讓粉絲躁動不已!在坂本龍一逝世1周年之際,將以展覽與混合實境(MR)技術重現大師身影;觀眾能透過超擬真裝置,走入大師「最後的獨奏會」,聆聽他演奏與生命緊密連結的10首經典曲目。

音樂傳奇人物坂本龍一在今年3月因癌症過世,享年71歲。隨著他晚年身體日漸衰弱,逐漸減少現場演出;不過在他生命最後的時光裡,就經常思考「延續藝術生命」的可能性。

他曾說,「在現實中,有個虛擬的我,一個不受歲月影響,可以持續彈奏幾個世紀鋼琴的我。到那個時候人類還在嗎?在人類之後統治地球的魷魚們會聽我演奏嗎?那個時候還有鋼琴嗎?音樂還存在嗎?屆時還有同理心嗎?同理心可以長存千百年的。啊!但是電池到時候就沒電了!」

▲日本音樂教父坂本龍一在生前就思考過「延續藝術生命」的可能性。(圖/©Luigi and Iango攝影/國家兩廳院提供)

而在坂本龍一逝世1周年之際,這份遺願終於透過混合實境技術得以實現!《鏡:KAGAMI》可說就是在他意志下產生的作品,由坂本龍一、Tin Drum合作開發,以展覽與混合實境(MR)技術,重現大師身影,帶觀眾走入大師最後的獨奏會。

在《鏡:KAGAMI》的體驗中,觀眾將透過穿戴裝置Magic Leap II,感受坂本龍一重現眼前,演奏與他生命緊密連結的10首經典曲目;同時還能近距離觀察他纖細的觸鍵與表情,並沉浸於隨之浮現的虛擬藝術。

▲透過科技,讓坂本龍一的藝術生命得以延續。圖為坂本龍一、導演Todd Eckert、Rhizomatiks的影像紀錄團隊,在立體攝影的最後一天(攝於2020.12.16)。(圖/國家兩廳院提供)

雖然Magic Leap II 這項科技產品於2022下半年才上市,但Tin Drum早已使用多時,並開發出獨特的超擬真系統,讓250部裝置的空間聲響可同步,這項技術也是舉世首見;裝置還能提升景深效果,同時能以視覺繪測展演空間,對體驗相當有幫助,此節目由日月光贊助支持。

坂本龍一《鏡:KAGAMI》企圖讓粉絲與大師共享永恆生命的珍貴體驗,將於3月16日~3月23日於國家戲劇院登場。除此之外,兩廳院TIFA藝術節自2024年2月23日起~5月11日進行,節目票券將於2023年12月1日開放兩廳院會員預購,2023年12月8日全面啟售。

▲坂本龍一生前的遺願,將以科技實現。(圖/©Ryan Muir/國家兩廳院提供)

演出曲目:

Before Long

Aoneko no Torso

Andata

Energy Flow

MUJI2020

The Seed and The Sower

Merry Christmas Mr. Lawrence

Aqua

The Last Emperor

BB