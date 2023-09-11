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台中國家歌劇院「10月舞蹈月」　國際舞蹈天團獨家登場

▲▼臺中國家歌劇院「遇見巨人」系列即將登場，10月迎來舞蹈月，11檔節目中包括享譽國際的荷蘭舞蹈劇場NDT 2、侯非胥．謝克特現代舞團，將於歌劇院獨家登場。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲臺中國家歌劇院10月迎來舞蹈月，荷蘭舞蹈劇場NDT 2獨家演出。（圖／©Nederlands Dans Theater／Rahi Rezvani）（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

臺中國家歌劇院「遇見巨人」系列即將登場，10月迎來舞蹈月，11檔節目中包括享譽國際的荷蘭舞蹈劇場NDT 2、侯非胥．謝克特現代舞團，將於歌劇院獨家登場，紐約時報更評價荷蘭舞蹈劇場，「若今年只能觀賞一場演出，非她莫屬！」

▲▼臺中國家歌劇院「遇見巨人」系列即將登場，10月迎來舞蹈月，11檔節目中包括享譽國際的荷蘭舞蹈劇場NDT 2、侯非胥．謝克特現代舞團，將於歌劇院獨家登場。（圖／台中國家歌劇院提供）

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▲台中國家歌劇院藝術總監邱瑗(左)、台北藝術大學舞蹈系教授張曉雄(右)，與舞蹈迷們分享荷蘭舞蹈劇場NDT 2、侯非胥．謝克特現代舞團舞作。（圖／台中國家歌劇院提供）

荷蘭舞蹈劇場睽違4年再度來台，由平均年齡17至22歲、充滿青春野性的二團舞者，呈現3位國際當紅編舞家風格迥異的精采作品，包括加拿大編舞家克莉絲朵．派特（Crystal Pite）的《救援的10首二重奏》、羅馬尼亞編舞家愛德華．克魯格（Edward Clug）的《集群效應》、還有以色列編舞家納達夫．澤爾納（Nadav Zelner）的《睡前故事》。

台北藝術大學舞蹈系教授張曉雄剖析，當代舞者包容性強，他們保持身體的獨立性，有能力在不同系統間轉化進出；此次歌劇院透過荷蘭舞蹈劇場NDT 2，將3位編舞家的作品帶到台灣，實屬難能可貴，透過作品能看到當今國際舞壇的最新趨勢。

▲▼臺中國家歌劇院「遇見巨人」系列即將登場，10月迎來舞蹈月，11檔節目中包括享譽國際的荷蘭舞蹈劇場NDT 2、侯非胥．謝克特現代舞團，將於歌劇院獨家登場。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲荷蘭舞蹈劇場NDT 2三舞作之《救援的10首二重奏》，將由5名舞者，演出10段無縫轉換的雙人舞。（圖／ㄥ©Nederlands Dans Theater／Rahi Rezvani）（圖／台中國家歌劇院提供）

編舞家克莉絲朵．派特憑藉扎實的舞蹈背景，豐富的人文涵養，將語言、節奏、戲劇元素與舞蹈融合，她和強納森．楊（Jonathon Young）合作的作品《欽差大臣》，今年5月才在臺北演出，讓觀眾在笑淚間感受身體與語言的衝擊。

而這次帶來的《救援的10首二重奏》，將由5名舞者，演出10段無縫轉換的雙人舞，每一段都以「救援」意象，隱藏了某種感情狀態，展現溫柔與衝突、失落與救援等對立關係。

至於《集群效應》則由6名舞者，彼此圍繞、懸掛、驅動，在極簡音樂烘托之下，抽離意識形態，以精準如鐘錶機械發條般的肢體動作，展現出抽象主義畫作般的身體藝術。

▲▼臺中國家歌劇院「遇見巨人」系列即將登場，10月迎來舞蹈月，11檔節目中包括享譽國際的荷蘭舞蹈劇場NDT 2、侯非胥．謝克特現代舞團，將於歌劇院獨家登場。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲荷蘭舞蹈劇場NDT 2三舞作之《集群效應》，由6名舞者，彼此圍繞、懸掛、驅動。（圖／©Nederlands Dans Theater Photo：Rahi Rezvani）

《睡前故事》將由13名身穿黑色蛇紋睡衣的舞者，以脊椎為動力系統，伴隨著北非和中東充滿活力節奏的音樂，跳出嘻哈與芭蕾技法混融的獨特舞步，尋找人的內在野性，讓人們反思習以為常的美好是否都是如此甜美。

而在歐陸備受矚目的以色列編舞家侯非胥．謝克特（Hofesh Shechter），獲英國《泰晤士報》讚譽「舞蹈創作家和搖滾明星的組合，並具電影導演的敏感性」。張曉雄表示，「侯非胥就是個搖滾巨星，他的作品引誘出人內心的欲望，讓人忘掉教條。走進他的舞蹈場域，直接體驗憤怒、哀傷、痛苦、掙扎⋯⋯看他的舞作就是過癮！」

▲▼臺中國家歌劇院「遇見巨人」系列即將登場，10月迎來舞蹈月，11檔節目中包括享譽國際的荷蘭舞蹈劇場NDT 2、侯非胥．謝克特現代舞團，將於歌劇院獨家登場。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲侯非胥．謝克特現代舞團雙舞作《偽善者／重生進化》，以截然不同風格的雙舞作，展現死亡的雙重面貌。（圖／© Tom Visser）

《偽善者／重生進化》以截然不同風格的雙舞作，展現死亡的雙重面貌，上半場《偽善者》彷彿黑幫次文化的暴力美學舞蹈，融合謝克特粗曠原始的編舞和振奮強烈的擊樂，舞者的身體狂烈舞動，嘲諷貪婪人性和權力鬥爭，暗喻人類社會無止盡的殺戮；下半場《重生進化》則以溫柔的療癒力量，舞者肢體柔軟流淌轉動，輕撫上半場帶來的憤怒與尖銳。

▲▼臺中國家歌劇院「遇見巨人」系列即將登場，10月迎來舞蹈月，11檔節目中包括享譽國際的荷蘭舞蹈劇場NDT 2、侯非胥．謝克特現代舞團，將於歌劇院獨家登場。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲侯非胥．謝克特現代舞團雙舞作《偽善者／重生進化》。（圖／© Todd MacDonald）

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，NDT 2、侯非胥舞團，都是世界頂尖的舞團，除了著重舞蹈技巧訓練之外，還透過不同風格、美感節奏的編舞，不斷挑戰舞者身體的殊異和極限，相信透過劇場的洗禮，每個人都會被挑動出日常察覺不出的內在情緒。

歌劇院本次特為長期支持，並熱愛舞蹈節目的觀眾朋友推出舞蹈月套票：購買荷蘭舞蹈劇場NDT 2三舞作、《偽善者／重生進化》、《波》，3檔舞蹈節目各1張，限票價1,200元（含）以上票級，不限張數享75折優惠。

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