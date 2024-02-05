美日聯合模擬軍演　首列中國為假想敵

▲日本和美國在最新的模擬作戰中，首次將中國列為假想敵。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本政府消息人士指出，日本和美國在最新的模擬作戰中，首次將中國列為假想敵，而目前日本防衛省已根據國內法規將這種情境列為特定機密。

根據《日本時報》（The Japan Times）報導，日本政府消息人士指出，日美在1日開始的電腦模擬演習中，首度將中國列為假想敵，設想台灣出現緊急情況的應對，預計演習將持續至8日。

報導指出，防衛省已依照日本保密法將這種情境列為特定機密，而這此舉也反映出一種更強烈的緊迫感，人們越來越擔心，在地緣政治緊張局勢日益加劇的情況下，中國可能在未來幾年對台灣採取行動。

日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀則在1月25日的記者會強調，這次演習「並未設想特定國家或地區」。

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）去年2月曾說，中國國家主席習近平已指示解放軍在2027年以前為入侵台灣做好準備。美國和日本有多種針對緊急情況的聯合作戰計畫，關於台灣的計畫草案已於去年底完成。

美日兩國目前的聯合演習代號為「利刃」（Keen Edge），演習結果將反映到今年底之前編寫的最終計畫中，並預計在2025年左右進行「利劍」（Keen Sword）演習的實境演示，來驗證計畫的有效性。

美日兩國從1986年開始進行聯合演習，大約每2年會舉行一次利刃和利劍演習。美日過去使用跟實際國家地形稍微不同的地圖，以防計畫外流後會引來反彈，不過當前演習使用沒改變的版本。