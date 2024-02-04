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NET花3億蓋東岸商場送人？懶人包瘋傳　律師提6大疑點

基隆市東岸廣場爆發產權爭議，基隆市交通處1月31日點交，市府強調，一切都依法處理。（圖／中國時報張志康攝）

圖、文／CTWANT

基隆市東岸立體停車場及廣場OT合約到期，基隆市交通處1月31日點交，但原經營業者NET堅持擁有商場產權。律師蔡宜靜提出6大疑點，基隆市政府未取得NET獨資興建的建物所有權，「為何可以直接納入招商範圍？為了送給誰？」

網友在Dcard整理懶人包表示，由NET獨資興建的基隆東岸廣場2-4樓，實際造價近3億元，所有營建工程契約與支出，均由NET獨立完成，基隆市府並未取得建物所有權，卻強奪財產直接納入招商範圍，再準備超低價租給微風。

懶人包指出，1日凌晨基隆市府更是非法由交通處長／科長率領市府人員、鎖匠，另由基隆市警局第一分局局長帶領大批員警，以及十數名身著黑衣人士在東岸廣場外集結，隨後，全體人員不表明身分、不說明執法依據、不回答任何問題，並由員警組成人牆，保護違法行使公權力的公務員，讓鎖匠用電鋸鋸開門鎖、換鎖，再會同一群不明身分的黑衣人士入侵。

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律師蔡宜靜在臉書提出6大疑點表示，疑雲重重，投資前請自行評估；她指出，一，基隆市政府未取得NET獨資興建的建物所有權，「為何可以直接納入招商範圍？為了送給誰？」二，公告微風為最優申請人後，什麼原因需要把招商文件全數下架？

三，招商評選前不到兩小時傳真要求變更規則，不然不能簡報，規則為了誰量身打造？四，市府的租金評估，是7-11租金行情五分之一，30年可能送出近40億元給誰？但微風來還要漲租金？

五，市府宣稱微風將投入2.5億元（1/31公告為3.08億元），但依可行性評估30年營收至少216億元，投資金額不到營收2%，還要硬給30年？六，招商要求輿情費至少2000萬元，要求市府提出法源依據？使用規則與審核機關機制為何？

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