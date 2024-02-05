腺病毒大流行！學童參加冬令營發高燒7天　春節恐「上下夾擊」

▲部立彰化醫院小兒科主任馬瑞杉探視住院男童。（圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣員林市1名7歲男童反覆高燒1週，並造成扁桃腺炎、喉嚨痛及眼睛結膜炎，也併發支氣管炎，住院治療，確診為腺病毒感染，和他一起參加補習班冬令營的多位同學也接連感染。收治男童的部立彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，腺病毒正在大流行，春節假期不只將面臨腺病毒，還有流感、新冠及諾羅、輪狀等病毒的「上下夾擊」。

馬瑞杉表示，所謂「上下夾擊」指的是流感、新冠及腺病毒引發的呼吸道感染，以及諾羅病毒及輪狀病毒感染引起的腸胃道病症，這幾種病毒目前都還在流行，如果一起感染或接連感染，身體上方的呼吸道和下方的腸胃道恐將吃不消，面對可能的「上下夾擊」，免疫力比較低的老人和孩童更需要注意。

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▲春節要小心各種病毒，尤其是孩童。（示意圖／彰化醫院提供）

男童媽媽表示，國小一年級的兒子放寒假，參加補習班的冬令營，1週前開始發燒，前往診所看診拿藥，但連著7天還是反覆發燒，而且喉嚨痛及眼睛癢，眼睛還揉成紅腫，才轉到彰化醫院，被安排住院，在這期間冬令營也傳出多名學生發燒，冬令營並因此停課。

馬瑞杉主任說，男童確診為腺病毒感染，以致反覆發燒，而且支氣管發炎，住院治療。腺病毒好發在孩童，以飛沫傳染為主，感染後持續發燒的時間可能長達3到10天，可以說是最容易引起發燒的病毒，臨床上以呼吸道症狀為主，也常引發結膜炎，目前台灣沒有疫苗上市，只能採症狀治療，如果併發肺炎或支氣管炎，就要住院為宜。

馬瑞杉進一步表示，隨著春節返鄉及旅遊的人口流動，加大了病毒感染的可能性，以目前來看，新冠、流感及腺病毒的人數都還在流行，病徵除了喉嚨痛等呼吸道感染之外，還可能頭痛、倦怠、肌肉酸痛、咳嗽等，春節期間所引發的呼吸道傳染恐將大增，情況嚴重者還可能引起肺炎等併發症。

▲部立彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉指出，目前也流行著病毒性腸胃炎，主要是諾羅病毒及輪狀病毒，輪狀病毒好發於6歲以下的嬰幼兒，諾羅病毒則是任何年齡層都可能。2種病毒主要是經糞口傳染，主要症狀為水瀉、嘔吐，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等。

馬瑞杉強調，春節期間面對多種病毒的夾擊，最好在出入公共場所時戴口罩，並且勤洗手，如果身體不舒服，還是要就醫，盡量在家休息。