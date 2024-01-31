流感、新冠患者狂增！他診所看病「1小時起跳」爆心累　網洗版+1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近新冠、流感處於流行期，加上冬天是好發呼吸道傳染疾病的季節，就有醫師提醒，「混合感染」的風險不斷在增加。一名網友發現，從去年底開始，家裡附近的診所，每家都是大排長龍，最近看病也要1小時起跳，讓他不禁感嘆，「看個醫生心很累。」

網友在PTT發文提到，自去年底開始，發現幾乎每家診所還沒開門就大排長龍，然後開放掛號沒多久，就掛出額滿的牌子，晚到的甚至無法看診。

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他直言，以往滿號的情況通常只發生在大醫院，現在連診所都爆滿；而護理師也只能無奈表示，病人太多，醫生看不完，「就算掛到號了，等到看完、領完藥，也1個多小時過去了，大量的病患塞滿診所，醫護人員忙到手軟。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，鄉民們紛紛回應，「流感季啊」、「正常啊！現在就流感流行的季節」、「等1小時，看5分鐘」、「醫生也很累」、「最近超多人在咳嗽」、「沒錯...新冠肺炎、流感、腸病毒」、「之前感冒去掛號，結果護理師說才開半小時就掛滿，超扯」、「疫情期間診所經營不下去，總算撐過去了」、「我家這邊的診所也都排到外面，本來還以為在排什麼好康的」、「昨天看診前掛30號，等了2小時才看到」。

另外，疾管署發言人羅一鈞指出，新冠疫情受到氣溫變化、疫苗接種等影響，預估本周會迎來雙高峰，但類流感疫情較預估緩和，目前就診人數為11萬4754人次，比預期的13至15萬人來得低。

