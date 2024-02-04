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快訊／王必勝晚間喊話「把瘦肉精檢體交出」　台中市火速回應了！

記者鄧木卿、董美琪／綜合報導

台糖安心豚梅花肉片遭檢出含有瘦肉精「西布特羅」，行政院食安辦今晚8時大動作開記者會，澄清45件樣本均未檢出。衛福部次長王必勝今晚則對台中市喊話，曾提醒台中市審慎公布，還要在場記者去問問台中市府為何急於公布，並表示「請把瘦肉精原檢體交給食藥署」。對此，台中市政府也火速回應。

▲▼台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

▲台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

王必勝表示，這次檢出西布特羅（Cimbuterol）數值僅有0.002ppm，已經逼近機器最小的檢驗值0.001ppm，且西布特羅很少見，連動物用藥都沒有用，唯一可能就是在檢驗實驗室當樣本，因檢驗數值相當低，食藥署曾提醒台中市府是否應審慎公布，但台中市府還是逕行公布，可能有一定的理由，請記者去問問中市急於公布的原因。

對此，台中市政府稍早回應，台中市府6次檢驗結果一致，堅持把關食安立場，食安是科學，有驗出也是事實，這是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測，均有檢出陽性，第一時間反應警示，同時也表明，產品業者可依法申請複驗，目前剩餘的檢體已妥善保存可供檢驗，將待正式接獲複驗申請後，也會邀請食藥署指導共同複驗，於4個工作天內出具檢驗結果報告。

有關是否涉及實驗室標準品污染導致檢驗結果出現疑義環節？中市府表示，所使用的是21種瘦肉精混和的標準品，如是出現標準品污染，應同時會有其他瘦肉精檢出。

中市府強調，台中市食安處111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，市府檢驗方法、步驟均依照國家公告的檢驗方法進行並忠實呈現檢驗結果，中市府將持續貫徹把關食安的決心。

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