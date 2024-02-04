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農業部：查驗台中同批號肉品未檢出西布特羅　並排交叉感染

生活中心／台北報導

台中市食安處檢驗出台糖梅花豬肉片產品含有國內不得使用的瘦肉精西布特羅，農業部晚間說明，抽驗來源養豬場豬隻血液、毛髮、飼料後該項瘦肉精都是0檢出，將再送4件與台中採檢同批號、同屠宰場、同分切包裝的肉品送驗，以求謹慎。

▲▼ 行政院召開聯合記者會說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」 查驗結果 。（圖／記者莊喬迪攝）

▲防檢署邱垂章說，抽驗來源養豬場豬隻血液、毛髮、飼料後西布特羅都是0檢出 。（圖／記者莊喬迪攝）

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農業部防檢署署長邱垂章表示，前天接獲台中市食安處所公布訊息後，即陸續採檢41件樣品，含養豬場豬隻的血液、毛髮、飼料，也採檢屠宰台糖豬肉的信功屠宰場內的豬肉樣本，以及台糖其他批號的肉品，檢驗結果都是陰性；為求謹慎，也已送樣4件和台中市檢出瘦肉精的梅花肉品同批號、同屠宰場、同分切包裝的台糖梅花肉送至屏東實驗室，結果也是0檢出。

邱垂章說，信功屠宰場當天上午屠宰台糖豬隻後，經完整消毒才屠宰其他家的豬隻，因此排除交叉汙染可能。此外，擴大清查、採樣台糖所有肉豬場共9場，過年前提高全國肉品市場豬隻抽驗數量至5倍，並強化牧場端與市場端的監控。

邱垂章指出，國內禁用西布特羅，也無動物用藥藥廠生產商用的西布特羅。他表示，國內禁用西布特羅，依規定不可輸入，要輸入必須有許可證，防檢署查無西布特羅輸入許可資料，也沒有任何申請紀錄。

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