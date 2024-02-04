台糖肉品複驗「未含瘦肉精」　王必勝：曾提醒台中市府審慎公布

記者楊惠琪／台北報導

國產台糖安心豚梅花肉片日前被台中市食安處檢出含有「乙型受體素西布特羅」（俗稱瘦肉精），農業部今晚公布45項樣本檢驗結果均呈陰性。衛福部次長王必勝出席記者會指出，這次檢驗出的數值相當低、且西布特羅相當少見，曾提醒台中市審慎公布，還要在場記者去問問台中市府為何急於公布。中華民國養豬協會也批評台中市府造成社會恐慌，應公開道歉。

▲行政院食安辦主任許輔說明台糖肉品複驗結果。（圖／記者楊惠琪攝）

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行政院食安辦今晚召開聯合記者會，會同衛福部、經濟部、農業部及台糖公司代表出席，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果。

王必勝表示，這次檢出西布特羅（Cimbuterol）數值僅有0.002ppm，已經逼近機器最小的檢驗值0.001ppm，且西布特羅很少見，連動物用藥都沒有用，唯一可能就是在檢驗實驗室當樣本。

王必勝指出，因檢驗數值相當低，食藥署曾提醒台中市府是否應審慎公布，但台中市府還是逕行公布，可能有一定的理由，請記者可以去問問台中市府急於公布的理由。

王必勝說，會驗出相關數值的可能性很多，包括實驗室、樣本是否受到汙染等，假設這塊肉是受到汙染的，台中市府怎麼驗都會有問題，今天上午已發文給台中市府，希望能提供原本的檢體，衛福部可以幫忙再次複驗。他並強調，面對食安問題應該審慎一點，畢竟食安很重要，民心也很重要，合法飼養的農家也很重要。

行政院食安辦公室主任許輔也說，世界上並沒有西布特羅商品化添加物，通常只有在檢驗時作為比對標準之用，而且小小單位就要好幾萬元，不可能放到飼料裡頭去用。至於為何檢出微量殘藥，行政院會和台中市府合作，一起找出真相，他強調食安不分全國和地方。

經濟部次長曾文生指出，台中市府在面對只有十億分之二濃度的檢測結果，態度應該更審慎，不應該有過多的捕風捉影跟猜測，畢竟這摧毀的不只是台糖的信譽，還有國內肉品的信譽，以及國人對台灣肉品的信任。

中華民國養豬協會理事長潘連周批評，台中市在驗出微量的西布特羅成分後，應評估是否可能有檢驗誤差，或擴大稽查上下游與同批肉品，確認檢驗結果沒有問題，而不是草率公布檢測結果，如今各項檢驗均未檢出，在農曆年前引發社會恐慌，台中市政府應公開道歉。

潘連周表示，為了維持國產溫體豬肉、冷藏豬肉的競爭力，與保護消費者食安，台灣豬農一向遵守用藥規範，況且違規用藥還有刑責，沒有豬農會笨到以身試法，「整個台灣都沒有瘦肉精，只有實驗室才有」，光是防檢署一年就送驗6000件，從來也沒驗出瘦肉精成分，這次驗出的數值非常低，如果真的有用瘦肉精，檢驗出的數值才不會這麼低。