關東今午後下大雪！4台灣航班確定延誤　東京積雪恐破10公分

▲日本關東地區預計5日下午起降大雪。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本關東地區5日下午起受到南岸低氣壓影響，預計降下大雪，就連東京23區的積雪也可能超過10公分。氣象廳呼籲民眾盡量不要外出，並籲請企業開放居家辦公。而日本航空與中華航空5日也確定有台北飛往東京成田、東京成田飛往台北的航班延誤。

根據weathernews報導，由於低氣壓影響，自北方來的冷空氣流入本州上空，導致關東甲信地區大範圍降雪降雨，預計連關東南部的平地都會出現積雪。根據weathernews預測，東京都23區與埼玉縣南部等大範圍地區積雪將來到10公分上下，如果氣溫比預估的還要低，恐將帶來超過預期的大雪。關東西部與甲信地區山區附近也可能出現20公分以上積雪。

根據《日本放送協會》報導，關東北部山區與甲信地區截至6日上午前的24小時降雪量恐超過30公分；關東北部平地、箱根至多摩、秩父地區20公分；關東南部平地7公分；東京23區5公分。

國土交通省與氣象廳也呼籲，由於路面積雪與結冰，可能會在5日下午與晚間通勤高峰對交通造成影響，因此也呼籲民眾避免非必要外出，盡量居家辦公，如果必須開車出門，也一定要換上雪胎或是雪鍊。

▲日本航空5日晚間台北-成田的往來航班確定延誤。（圖／達志影像／美聯社）



羽田國際機場、成田國際機場、中部國際機場、關西國際機場已確定有國際線航班延誤，其中日本航空與中華航空5日部分往來成田機場與桃園國際機場間的航班也確定延誤，分別為JL5175、JL5176、CI104以及CI105。