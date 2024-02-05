旅日注意！警報級大雪5日襲東京　羽田取消76航班、JR鐵路恐停駛

▲東京市區2022年降下大雪，當時積雪達10公分。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

受到本州南岸低氣壓影響，日本關東甲信地區從5日午後開始到6日將出現大雪，包含東京都23區在內的平地，也可能出現「警報級」降雪。目前全日空、日本航空已宣布取消5日下午在羽田機場起降共76個航班，高速巴士、有可能停運或大幅延遲，高速公路也有可能暫時封閉。

根據NHK報導，日本氣象廳消息指出，受到低氣壓持續發展並從本州南岸向東移動的影響，以關東甲信地區的山地為中心，從5日中午過後到6日早上將出現大雪，包含東京都23區在內的平地也會下雪。

氣象廳預測，截至6日早上的24小時內，甲信地區和關東北部的山區將降下30公分的雪量，關東北部的平地到箱根、多摩地方和秩父地方約20公分，關東南部地區的平地預計為7公分，而東京23區的積雪可能達5公分，若氣溫比預想還低的話，包含東京都23區在內的平地可能出現「警報級」降雪。

國土交通省警告，民眾若非必要請避免出門，出門前也請確認最新的交通和氣象資訊。目前前全日空、日本航空已宣布取消5日下午在羽田機場起降共76個航班；JR巴士關東也宣布停駛5日從東京前往大阪、京都、愛知、靜岡、長野、山梨等地區的班次。

東京都內的JR和私營鐵路也可能因為降雪，出現大幅延遲和停運的狀況；另外，東日本高速公路從5日上午開始須安裝雪胎才可通行，而首都圈的高速公路也可能會預防性禁止通行，民眾需多加留意。