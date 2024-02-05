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普濟燈會黃偉哲出席啟燈　1800盞彩繪燈籠璀璨登場

▲「府城普濟燈會」4日晚登場，台南市長黃偉哲與普濟殿主委王西村等各界來賓一起為燈會啟燈，多達1800盞由民眾彩繪的燈籠高掛，景象十分壯觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「府城普濟燈會」4日晚登場，台南市長黃偉哲與普濟殿主委王西村等各界來賓一起為燈會啟燈，多達1800盞由民眾彩繪的燈籠高掛，景象十分壯觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

邁入第12年的「府城普濟燈會」4日晚登場，台南市長黃偉哲特別出席，與普濟殿主委王西村等各界來賓一起為燈會啟燈，多達1800盞由民眾彩繪的燈籠高掛，景象十分壯觀，吸引不少人潮拍攝觀賞。

▲「府城普濟燈會」4日晚登場，台南市長黃偉哲與普濟殿主委王西村等各界來賓一起為燈會啟燈，多達1800盞由民眾彩繪的燈籠高掛，景象十分壯觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，普濟燈會不僅是台灣十大燈會，更進軍日本享譽國際，邀請大家把握年節期間前來參觀。包括立法委員林俊憲，以及市議員沈震東、蔡宗豪、陳怡珍、王家貞、許至椿、李鎮國、蔡筱薇皆到場共襄盛舉。

黄偉哲感謝普濟殿主委及理監事們的用心，讓普濟燈會從地方出發並躍上國際。黃偉哲表示，今年台灣燈會在台南，除了高鐵和安平兩大展區，台南市區也有埕南燈區，以及普濟殿、神農街燈會，還有鹽水的月津港燈節、新營波光節及龍崎空山祭也都十分精彩，歡迎大家趁此次台灣燈會，安排來台南的一系列賞燈行程，不僅可以賞燈、看煙火，還有無人機的表演。

▲「府城普濟燈會」4日晚登場，台南市長黃偉哲與普濟殿主委王西村等各界來賓一起為燈會啟燈，多達1800盞由民眾彩繪的燈籠高掛，景象十分壯觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

普濟燈會自2013年舉辦開始，累計手繪燈籠作品超過15000盞，並超過百萬人次民眾參觀，深受民眾的喜愛與支持。今年普濟燈會展期自2月2起至3月9日，燈會結束後，也會將其中400個燈籠移師日本展覽，將《台南400》及台南在地社區文化，推廣給世界各地旅客。

普濟殿表示，今年燈會規模更勝以往，共展出1800盞彩繪燈籠，另主燈也邀請藝術家洪易「金龍YO有魚」共襄盛舉。主燈之外，普濟殿並舉辦「金龍有魚、好運龍來」集章行動，在國華街陳設了洪易老師「變色龍」及「福龍」等二件作品，邀請遊客在賞燈之餘也別忘了品嚐台南在地小吃，拍照打卡，蓋紀念戳章。

▲「府城普濟燈會」4日晚登場，台南市長黃偉哲與普濟殿主委王西村等各界來賓一起為燈會啟燈，多達1800盞由民眾彩繪的燈籠高掛，景象十分壯觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，普濟殿響應台南400活動，特別請北藝陳柏瑜與實踐蔣昕哲兩位藝術家，於普濟文史協會辦公室百年老牆上彩繪壁畫。壁畫背景以台灣早期輿圖為發想，勾勒出台南五條港、安平，以及西拉雅部落，不僅讓老牆新創，也成為普濟殿七角頭試經口的新亮點。更多燈會相關活動資訊，請至普濟殿文史研究協會Facebook粉絲頁https://reurl.cc/6EDx9d按讚瀏覽。

4日點燈儀式完後並舉行彩繪燈籠頒獎典禮，由普濟殿頒發獎狀與獎金予花燈彩繪競賽國小幼兒親子組、國小低、中、高年級組、國中組、成人組與樂齡公益組，共7個組別成績優異者。

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